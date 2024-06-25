Dow закрився на місячному максимумі, оскільки інвестори розширюють портфелі

У понеділок Dow зріс до місячного максимуму, тоді як Nasdaq впав більш ніж на 1%, оскільки інвестори відмовилися від акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом, і додали деякі відстаючі у свої портфелі, зробивши ставку на зниження процентної ставки Федеральною резервною системою цього року.

Індекси S&P 500 і Nasdaq закрилися зниженням через вихід з акцій технологічних компаній, чиє величезне зростання призвело до зростання цього року. Тим не менш, дев'ять з 11 основних галузевих секторів S&P 500 здобули перевагу.

Акції Nvidia впали на 6,68% за третю сесію, оскільки спостерігачі за ринком посилалися на фіксацію прибутку лідера виробництва напівпровідників після стрімкого зростання минулого тижня, який зробив його найдорожчою компанією в світі.

Інші акції виробників чіпів, у тому числі американські акції Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom, Marvell Technology і Qualcomm, впали від 3,53% до 5,7%, в результаті чого індекс чіпів знизився на 3,02%.

«Ринок продає частину переможців і купує частину тих, хто відстає», - сказав Джек Янасевич, провідний стратег Natixis Investment Managers. «Це нагадування щодо даних про інфляцію, які вийдуть у п'ятницю, оскільки очікується досить м'який звіт».

Серед 11 галузевих індексів S&P 500 лише два показники знизилися в технологіях і споживчому секторі, тоді як енергетичний сектор виявився кращим, піднявшись на 2,73%.

«Відбулося повернення в деякі вартісні сфери ринку, такі як фінанси, енергетика та комунальні послуги. Енергетика має додаткову перевагу невеликого стрибка цін на нафту», - сказав Ед Кліссолд, головний американський стратег Ned Davis Research. Ціни на нафту зросли в понеділок через зростання очікуваного попиту на паливо, акції енергетичних і нафтосервісних компаній виросли.

Промисловий індекс Dow Jones підскочив і зареєстрував п'ятиденну переможну серію. Індекс малої капіталізації Russell 2000 також досяг найвищого рівня за останній тиждень, сигналізуючи про більш широке зростання ринку.

За винятком Nvidia та інших акцій чіпів, «решта ринку веде себе позитивно, оскільки очікується, що ми все ще на шляху до базового випадку м'якої посадки», - сказав Карл Людвігсон, керуючий директор Bel Air Investment Advisors.

Найбільшою подією для інвесторів цього тижня є оприлюднений у п'ятницю звіт про індекс цін на особисті витрати на споживання (PCE), який є кращим показником інфляції ФРС, який, як очікується, покаже помірність цінового тиску.

За даними FedWatch LSEG, інвестори все ще очікують близько двох знижень ставок цього року, враховуючи 61% ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у вересні. Останній прогноз ФРС передбачає одноразове зниження ставки в грудні.

Президент ФРС Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що не вважає, що центральний банк США повинен знижувати ставки, поки політики не переконаються, що інфляція досягне 2%.

S&P 500 втратив 15,73 пункту, або 0,29%, до 5448,89 пункту, тоді як Nasdaq Composite втратив 190,19 пункту, або 1,09%, до 17499,17. Індекс Dow піднявся на 257,99 пункту, або 0,66%, до 39 408,32.

Інші дані цього тижня включають товари тривалого користування, щотижневі заявки на безробіття та остаточні показники ВВП за перший квартал, річне відновлення індексу Рассела. Деякі квартальні звіти про прибутки також мають бути готові.

У четвер президент Джо Байден проведе в Атланті,дебати з республіканським суперником Дональдом Трампом, які, згідно з опитуваннями громадської думки, йдуть нога в ногу, що може вплинути на результат перегонів на листопадових виборах.

Акції Meta Platforms зросли після повідомлення про те, що материнська компанія Facebook обговорила інтеграцію своєї генеративної моделі ШІ в нещодавно анонсовану систему ШІ для iPhone від Apple. Акції Apple також зросли.

RXO підскочила на планах купити підрозділ Coyote Logistics компанії United Parcel Service за $1,025 млрд.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 2,25 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 179 нових максимумів і 48 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 показав 35 нових 52-тижневих максимумів і один новий мінімум, а Nasdaq Composite зафіксував 49 нових максимумів і 128 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,94 млрд. акцій, порівняно з 11,92 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.