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АНАЛІТИКА

Курс долара США знижується до основних світових валют

16:56 24.06.2024 |

Фінанси

 

Курс долара США у понеділок знижується до основних світових валют після зростання за підсумками попереднього тижня.

Інвестори чекають на виступи кількох високопоставлених представників Федеральної резервної системи протягом цього тижня і перших дебатів між кандидатами в президенти США Джо Байденом і Дональдом Трампом, які пройдуть у четвер, повідомляє Trading Economics.

Також на цьому тижні буде оприлюднено дані про інфляцію в Штатах (індекс PCE), у Франції, Іспанії та Італії.

Імовірність того, що Федрезерв у вересні зменшить базову процентну ставку на 25 базисних пунктів, оцінюється трейдерами на 66%. При цьому вони, як і раніше, розраховують на два зниження ставки до кінця поточного року.

Індекс DXY, що розраховується біржею ICE, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, в ході торгів знижується на 0,22%. За минулий тиждень він піднявся на 0,3%.

Більш широкий індикатор WSJ Dollar, який відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, у понеділок втрачає 0,18%.

Євро торгується вдень близько $1,0735 в порівнянні з $1,0695 за підсумками минулої сесії.

Вартість єдиної європейської валюти знаходиться зараз у районі 171,14 єни порівняно зі 170,80 єни на кінець попереднього торговельного дня. Курс долара становить 159,38 єни проти 159,71 єни на день раніше.

Фунт стерлінгів торгується у понеділок на рівні $1,2665 порівняно з $1,2645 на день раніше. Курс євро становить 0,8470 фунтів проти 0,8458 фунтів у п'ятницю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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