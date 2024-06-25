Минулого тижня бізнес отримав 1,6 мільярда за програмою доступні кредити 5-7-9%

Протягом минулого тижня в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Минулого тижня в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" було видано 570 пільгових кредитів підприємцям на суму 1,6 млрд грн.

В повідомленні зазначають, що з 570, 486 кредитів надійшло від банків державного сектору економіки. Загальною сумою 1,2 млрд гривень.

Повідомляється, що з початку 2024 року за цією програмою підприємці отримали 11 944 кредити на 45,4 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки - 8 985 кредитів на 23,5 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 56 086 кредитів на 222,7 млрд грн (у тому числі державними банками - 42 019 кредитів на 113,9 млрд грн), з яких станом на 24 червня 2024 року:

* 20,33 млрд грн - на інвестиційні цілі;

* 62,03 млрд грн - на фінансування оборотного капіталу;

* 38,86 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

* 16,58 млрд грн - на переробку сільськогосподарської продукції;

* 57,35 млрд грн - на антивоєнні цілі;

* 14,28 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Зазначається, що за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 46 банками.