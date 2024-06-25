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У травні підприємці отримали кредитів на 2,4 млрд: в які галузі бізнес вкладає
У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з грудня 2020 року видано 37 017 кредитів на загальну суму 118,3 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Згідно з повідомленням, станом на 1 червня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 19 160 кредитів на суму 66,4 млрд гривень.
Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,1 млрд гривень. Це близько 69 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень).
Як повідомили у пресслужбі, у травні укладено 823 кредитні договори на суму 2,4 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,2 млрд гривень.
За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 червня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати АТ КБ "Приватбанк": 12 828 кредитів на загальну суму близько 21 млрд грн, що становить 60 % від ліміту таких гарантій, наданих банку.
Другим за кількістю таких кредитів є АТ "Ощадбанк": 2 902 кредити на 11,2 млрд грн (90 % від ліміту банку). Укргазбанк закриває трійку лідерів: 879 кредитів на 9,5 млрд (66 % від свого ліміту).
За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:
* сільське господарство - 4 961 кредит на загальну суму 29,2 млрд грн;
* оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 8 145 кредитів на 17,1 млрд грн;
* переробна промисловість - 2 967 кредитів на 13,8 млрд грн;
* транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність -1 110 кредитів на 2,4 млрд грн;
* будівництво - 476 кредитів на 1,6 млрд грн.
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