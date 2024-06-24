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АНАЛІТИКА

НБУ з 1 липня знижує пороговий розмір позики для надання інформації про неї з Кредреєстру до 80 тис. грн

 

Національний банк України (НБУ), виконуючи норми ухваленого торік закону "Про фінансові послуги та фінансові компанії", з 1 липня 2024 року знижує поріг розміру кредиту для надання інформації про нього з Кредитного реєстру зі 100 до 10 мінімальних зарплат (80 тис. з 1 квітня 2024 року).

Як повідомляється на сайті регулятора, відповідне рішення №225 правління НБУ ухвалило 21 червня цього року.

Раніше повідомлялося, що НБУ з 1 липня також збиратиме для Кредреєстру інформацію про позичальників із заборгованістю від 50 тис. грн на відміну від 100 тис. грн станом на цей час.

Крім того, регулятор відкриває доступ до актуальної інформації Кредреєстру для фінансових компаній і кредитних спілок, які одночасно і надаватимуть інформацію до реєстру. Це передбачено постановою №176 від 21 грудня 2023 року, яка набула чинності з 1 січня поточного року, водночас передбачено піврічний перехідний період із надання інформації з Кредреєстру Нацбанком і з виконання вимог цієї постанови фінкомпаніями та кредспілками.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: кредит
 

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