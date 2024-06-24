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НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,5149 грн/$1
12:45 24.06.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 24 червня 2024 року.
|Показник
|21.06.2024
|24.06.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.4533
|40.5149
|-0.15
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 20 червня - 40,5184 грн.
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