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S&P, Nasdaq знизились, оскільки Nvidia другий день тягне за собою технологічний сектор
07:15 24.06.2024 |
S&P 500 і Nasdaq у п'ятницю закрилися з незначним зниженням під впливом падіння акцій Nvidia другий день поспіль, що потягнуло за собою і технологічний сектор.
Технологічний сектор найбільше втратив серед 11 основних секторів S&P 500, знизившись на 0,84% через падіння акцій Nvidia, в той час як сектор комунікаційних послуг виріс в ціні.
"Це гра Nvidia, а решта з нас лише роблять вигляд, що вони присутні", - сказав Майкл Грін, головний стратег Simplify Asset Management у Філадельфії.
"В основному вся активність зараз зосереджена на опціонах на купівлю Nvidia", - додав він. "Сім мільйонів опціонних контрактів Nvidia торгуються. Це приблизно в три-чотири рази більше, ніж обсяг контрактів, які торгувалися б на ринку в цілому п'ять років тому".
Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 15,57 пункту, або на 0,04%, до 39 150,33, S&P 500 втратив 8,55 пункту, або 0,16%, до 5 464,62, а Nasdaq Composite втратив 32,23 пункту, або 0,18%, до 17 689,36.
Акції мегакорпорацій Microsoft, Alphabet, Amazon.com зросли в межах від 0,92% до 1,89%. Акції Apple знизилися на 1,04%.
"У нас був дуже сильний ріст, особливо в S&P за останні пару тижнів. Тож не дивно, що все трохи призупинилося і заспокоїлося", - Захарі Хілл, голова управління портфелем Horizon Investments в Шарлотті, штат Північна Кароліна.
П'ятничні торги могли бути більш волатильними, ніж зазвичай, через потрійне "відьомство" - одночасне закінчення терміну дії опціонів на акції, опціонів на фондові індекси та ф'ючерсів на фондові індекси.
Ділова активність в США в червні досягла 26-місячного максимуму на тлі відновлення зайнятості, в той час як послаблення цінового тиску вказує на те, що нещодавнє сповільнення інфляції може продовжитись.
Індекс ділової активності у секторі послуг цього місяця зріс до 55,1, що перевищило очікування 53,7, тоді як індекс ділової активності у переробних галузях зріс до 51,7, тоді як очікувалось, що він знизиться до 51.
Продажі житла в травні впали до сезонно скоригованого річного показника 4,11 млн. одиниць проти очікуваних 4,10 млн. одиниць.
Згідно з даними FedWatch від LSEG, грошові ринки все ще оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні на рівні 58% і все ще очікують близько двох знижень ставки в цьому році.
Акції компанії Nvidia, що виробляє чіпи для штучного інтелекту, впали на 3,22%, в той час як акції напівпровідникових компаній Qualcomm, Broadcom і Micron Technology знизилися від 1,36% до 4,38%.
Різке зростання Волл-стріт з кінця 2023 року відбулося в основному завдяки таким компаніям, як Nvidia, та кільком іншим акціям, пов'язаним зі штучним інтелектом, що мають значну вагу. Аналітики, однак, висловлюють занепокоєння, чи є стійким таке значне зростання їхньої вартості.
Акції Spirit AeroSystems зросли на 6,00% після повідомлення Reuters про те, що Boeing наближається до угоди про викуп постачальника запчастин для літаків після місяців переговорів.
Акції Sarepta Therapeutics злетіли на 30,14% після того, як FDA США дозволило компанії розширити використання генної терапії для пацієнтів з м'язовою дистрофією Дюшена у віці від чотирьох років і старше.
На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 1,03 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 98 нових максимумів і 73 нових мінімуми.
Індекс S&P 500 показав 23 нових 52-тижневих максимуми і 2 нових мінімуми, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 34 нових максимуми і 186 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах склав 17,68 мільярдів акцій, порівняно з 12,05 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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