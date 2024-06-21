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Віталік Бутерін приїхав в Україну на хакатон ETHKyiv, що проходить у рамках UBW 2024
13:55 21.06.2024 |
Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін приїхав в Україну і відвідав хакатон ETHKyiv. Цей захід відбувається в рамках масштабної події Ukrainian Blockchain Week 2024, організованої командою Incrypted.
Раніше ми писали, що в хакатоні ETHKyiv беруть участь понад 200 розробників. Захід передбачає проведення панельних дискусій, виступи спікерів, а також майстер-класи від великих гравців сфери Web3.
Хакатон ETHKyiv проходить у рамках Ukrainian Blockchain Week 2024, яку організувала команда Incrypted. Це головна криптоподія літа, що зібрала під своїм крилом численні івенти, розробників інноваційних проєктів, представників великих Web3-компаній і лідерів думок.
Одним із ключових заходів у рамках UBW є Incrypted Conference 2024. Традиційна зустріч спільноти цифрових активів і головних гравців сфери блокчейну. Вона відбудеться 23 червня 2024 року і піднесе масу сюрпризів для гостей та учасників івенту.
Не варто також забувати про Incrypted Online Marathon 2024, який проходить у період з 20 по 22 червня. Ця онлайн-конференція об'єднала провідних представників криптоіндустрії, які діляться своїми ідеями та баченням з учасниками події.
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