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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,4533 грн/$1
12:36 21.06.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 21 червня 2024 року.
|Показник
|20.06.2024
|21.06.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.5293
|40.4533
|-0.19
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 20 червня - 40,5184 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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