Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото налаштоване на тижневий приріст на оптимізмі щодо зниження ставок в США і геополітичних негараздах

08:27 21.06.2024 |

Фінанси

 

У п'ятницю ціни на золото продемонстрували друге поспіль тижневе зростання на тлі напруженості на Близькому Сході і зростання ставок на те, що Федеральна резервна система США може знизити процентні ставки в кінці цього року.

Спотове золото о 05:44 EET подорожчало на 0,1% до 2360,95 доларів за унцію після досягнення двотижневого максимуму на попередній сесії. За тиждень злиток подорожчав більш ніж на 1%.

Ф'ючерси на американське золото зросли на 0,2% до 2374,60 доларів.

"У короткостроковій перспективі рушійною силою цього бугаєвого руху золота в першу чергу є зростання геополітичної напруженості, особливо після новин про атаку на Газу", - сказав Келвін Вонг, старший ринковий аналітик по Азіатсько-Тихоокеанському регіону в OANDA.

У четвер в результаті кількох ізраїльських авіаударів по сектору Газа загинули щонайменше 14 людей і десятки отримали поранення.

"Ринок зараз шукає можливості ще одного зниження ставки після вересня, що може підтримати золото і утримати його вище рівня 2300 доларів", - додав Вонг.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США минулого тижня помірно скоротилася, в той час як обсяги будівництва нового житла знизилися. Це в поєднанні зі слабкими роздрібними продажами минулого місяця зберігає ймовірність зниження процентної ставки в США у вересні.

Нижчі відсоткові ставки зменшують альтернативну вартість зберігання бездохідних злитків.

Наступна увага ринку буде зосереджена на індексах менеджерів із закупівель у США.

"Хоча корекції можливі, рівень підтримки в районі 2300$ залишається вирішальним для золота, і будь-яке значне падіння, ймовірно, буде викликане змінами в економічних показниках або різкими ринковими рухами", - відзначає аналітик ACY Securities Лука Сантос (Luca Santos).

Спотове срібло впало на 0,4% до $30,60 за унцію, платина виросла на 0,4% до $982,45, а паладій подорожчав на 0,8% до $930,98. Всі три метали прямують до тижневого зростання.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5184
  0,0197
 0,05
EUR
 1
 43,4276
  0,1468
 0,34

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3346  0,01 0,02 40,9375  0,03 0,07
EUR 43,4346  0,02 0,05 44,2129  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5400  0,01 0,01 40,5550  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес