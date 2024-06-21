Золото налаштоване на тижневий приріст на оптимізмі щодо зниження ставок в США і геополітичних негараздах

У п'ятницю ціни на золото продемонстрували друге поспіль тижневе зростання на тлі напруженості на Близькому Сході і зростання ставок на те, що Федеральна резервна система США може знизити процентні ставки в кінці цього року.

Спотове золото о 05:44 EET подорожчало на 0,1% до 2360,95 доларів за унцію після досягнення двотижневого максимуму на попередній сесії. За тиждень злиток подорожчав більш ніж на 1%.

Ф'ючерси на американське золото зросли на 0,2% до 2374,60 доларів.

"У короткостроковій перспективі рушійною силою цього бугаєвого руху золота в першу чергу є зростання геополітичної напруженості, особливо після новин про атаку на Газу", - сказав Келвін Вонг, старший ринковий аналітик по Азіатсько-Тихоокеанському регіону в OANDA.

У четвер в результаті кількох ізраїльських авіаударів по сектору Газа загинули щонайменше 14 людей і десятки отримали поранення.

"Ринок зараз шукає можливості ще одного зниження ставки після вересня, що може підтримати золото і утримати його вище рівня 2300 доларів", - додав Вонг.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США минулого тижня помірно скоротилася, в той час як обсяги будівництва нового житла знизилися. Це в поєднанні зі слабкими роздрібними продажами минулого місяця зберігає ймовірність зниження процентної ставки в США у вересні.

Нижчі відсоткові ставки зменшують альтернативну вартість зберігання бездохідних злитків.

Наступна увага ринку буде зосереджена на індексах менеджерів із закупівель у США.

"Хоча корекції можливі, рівень підтримки в районі 2300$ залишається вирішальним для золота, і будь-яке значне падіння, ймовірно, буде викликане змінами в економічних показниках або різкими ринковими рухами", - відзначає аналітик ACY Securities Лука Сантос (Luca Santos).

Спотове срібло впало на 0,4% до $30,60 за унцію, платина виросла на 0,4% до $982,45, а паладій подорожчав на 0,8% до $930,98. Всі три метали прямують до тижневого зростання.