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АНАЛІТИКА

Азіатські акції закінчують тиждень у мінорі

08:15 21.06.2024 |

Фінанси

 

Азійські акції закінчують тиждень пригальмовуючи після ралі до 26-місячних максимумів на початку тижня, в той час як зміцнення долара США на тлі зниження ставок центральними банками Європи продовжувало тиснути на єну в напрямку зони інтервенцій.

Вночі Національний банк Швейцарії вдруге знизив ставки, а Банк Англії відкрив двері для пом'якшення в серпні після того, як утримував ставки на незмінному рівні. Фунт стерлінгів, швейцарський франк та євро впали, що в цілому підняло курс долара.

Найбільший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії впав на 0,6% в п'ятницю, що було викликано зниженням акцій технологічних компаній, слідом за змішаною сесією на Волл-стріт.

Індекс налаштований на щотижневий приріст в 1% після того, як в середу піднявся до найвищого рівня з квітня 2022 року, оскільки нещодавня серія м'яких даних по США посилила бети на два зниження ставок Федеральною резервною системою в кінці цього року.

Японський Nikkei виріс на 0,1%, а ієна ослабла ще на 0,1%, торгуючись на рівні 159,01, найнижчому з кінця квітня, коли японська влада втрутилася в ринок, щоб зупинити стрімке падіння валюти.

Раніше в той же день дані показали, що інфляція в Японії, обумовлена попитом, сповільнилася в травні, що ускладнює перспективи підвищення процентних ставок.

"Ми бачимо, що все більше і більше центральних банків або відкривають двері, або продовжують знижувати ставки, і це дуже добре, особливо тому, що ми починаємо бачити деякі більш м'які дані, які послідовно виходять із США", - сказав Тоні Сікамор, аналітик IG.

"Але в короткостроковій перспективі, я думаю, нам слід очікувати більше таких потоків в кінці місяця, в кінці кварталу. У середньостроковій перспективі, я думаю, ринок продовжить підтримувати лідерів у сфері технологій і штучного інтелекту".

Китайські акції в основному не змінилися, а індекс Shanghai Composite з усіх сил намагався утриматися вище критичного рівня в 3 000 пунктів. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,9%.
За матеріалами: investing.com
 

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