S&P 500 закрився з пониженням після рекордного зростання на тлі економічних даних і відкату акцій виробників чіпів

S&P 500 і Nasdaq закрилися з пониженням в четвер, оскільки лідер ринку Nvidia відступила від попереднього зростання, в той час як інвестори оцінювали останні економічні дані і коментарі чиновників Федеральної резервної системи, щоб визначити терміни зниження процентних ставок в цьому році.

Раніше індекс S&P 500 вперше в історії сягнув критичної позначки в 5500 пунктів - цільового показника на кінець року, який прогнозували багато брокерських компаній.

Nasdaq завершив семисесійну серію рекордних максимумів на закритті.

Акції Nvidia впали на 3,54% після зростання на початку сесії. У вівторок чіпмейкер скинув з трону Microsoft, ставши найдорожчою публічною компанією.

Dell і Super Micro Computer також знизилися на 0,42% і 0,26% відповідно, після початкового зростання після новин про те, що вони отримали замовлення на сервери для стартапу штучного інтелекту Ілона Маска.

Минулого тижня кількість американців, які подали нові заяви на отримання допомоги по безробіттю, знизилася, але останні дані показали, що загальна кількість людей, які отримують допомогу, досягла найвищого рівня з січня, що вказує на те, що ринок праці в США продовжує охолоджуватися.

Інший набір даних показав, що будівництво будинків на одну сім'ю в США скоротилося в травні на тлі збереження високих іпотечних ставок.

"Новини, які ми отримали сьогодні, стали ще одним негативним фактором в економіці", - сказав Том Мартін, старший портфельний менеджер Globalt в Атланті.

"У звіті по зайнятості ви отримуєте ті заяви (про безробіття), які не є жахливими, але це... потрапляння на територію, яка вже не обов'язково є низькою".

Серед 11 галузевих індексів S&P 500 найбільше зросли енергетика та комунальні послуги - на 1,86% та 0,89% відповідно, в той час як технологічний сектор очолив падіння.

"На ринку все ще багато шуму з приводу попиту та пропозиції, і попит все ще не такий сильний. Але є бажання повернутися до тієї сфери, де ми потребуватимемо енергії в майбутньому", - сказав Мартін.

Тим часом президент ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив, що для повернення інфляції до 2% знадобиться рік або два, оскільки зростання заробітних плат все ще може бути занадто високим, що викликає побоювання, що процентні ставки залишатимуться підвищеними довше.

Згідно з даними FedWatch від LSEG, грошові ринки наразі вбачають 58% ймовірність того, що центральний банк США знизить ставку на 25 базисних пунктів у вересні.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 299,90 пунктів, або на 0,77%, до 39 134,76, S&P 500 втратив 13,86 пунктів, або 0,25%, до 5 473,17, а Nasdaq Composite втратив 140,64 пунктів, або 0,79%, до 17 721,59.

Kroger впав на 3,27% після того, як зайняв обережний тон щодо короткострокових споживчих витрат, підтвердивши свої річні прогнози продажів і прибутку, незважаючи на те, що вони перевищили оцінки першого кварталу.

Акції Trump Media & Technology Group впали на 14,56% на тлі потенційного розмивання акцій після того, як Комісія з цінних паперів і бірж США визнала чинною заявку компанії на перепродаж певних акцій і варрантів, що принесло їй близько $247 млн виручки.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,03 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 248 нових максимумів і 118 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 показав 31 новий 52-тижневий максимум і 6 нових мінімумів, а Nasdaq Composite зафіксував 39 нових максимумів і 217 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,98 мільярдів акцій, порівняно з 13,51 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.