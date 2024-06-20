Долар США зміцнюється до основних валют

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,14%, ширший WSJ Dollar Index - 0,17%.

Пара євро/долар за даними на 14:40 EET торгується на рівні $1,0725 порівняно з $1,0746 на закриття попередньої сесії.

Фунт стерлінгів дешевшає до долара на підсумках засідання Банку Англії. Британський ЦБ у четвер зберіг базову відсоткову ставку на рівні 5,25% річних, що збіглося з прогнозами учасників ринку та аналітиків.

При цьому, як і на попередньому засіданні, за збереження ставки на колишньому рівні проголосували сім із дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC) Банку Англії і лише двоє висловилися за її зниження. Багато експертів вважали, що кількість прихильників пом'якшення політики серед членів MPC на червневому засіданні збільшиться порівняно з травневим.

Курс фунта до долара знизився до $1,2691 проти $1,2719 напередодні.

Підтримку американській валюті в четвер надало зниження базової ставки Швейцарським національним банком (SNB, центробанк країни), зазначає Market Watch. Рішенню SNB, можливо, сприяло недавнє пом'якшення політики Європейським центральним банком, що є ознакою початку "валютних війн", пише видання.

SNB у четвер знизив ставку за підсумками другого засідання поспіль - на 25 базисних пунктів - до 1,25% річних, відзначивши ослаблення інфляції у Швейцарії.

Курс долара в парі зі швейцарським фунтом зріс до 0,89 франка проти 0,8842 франка на закриття попередньої сесії.

Пара долар/єна в четвер торгується на рівні 158,41 єни проти 158,10 єни на закриття попередньої сесії. Курс долара в парі з офшорним юанем становить 7,2857 юаня проти 7,2808 юаня напередодні.