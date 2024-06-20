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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,5293 грн/$1
12:43 20.06.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 20 червня 2024 року.
|Показник
|19.06.2024
|20.06.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.5400
|40.5293
|-0.025
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 20 червня - 40,5381 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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