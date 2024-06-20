Brent стабільна на тлі побоювань щодо війни на Близькому Сході

Ф'ючерси на нафту марки Brent мало змінилися в Азії в четвер, перебувають трохи нижче семитижневих максимумів, оскільки ринок зважував геополітичні події на Близькому Сході, в очікуванні даних про запаси в США.

Серпнева Brent о 05:15 EET подорожчала на 6 центів до $85,13 за барель.

Тим часом, липневі ф'ючерси на американську західнотехаську проміжну нафту (WTI), термін дії яких закінчується в четвер, впали на 15 центів до 81,42 долара за барель.

У середу розрахунки по WTI не проводилися через вихідний день в США, що призвело до значної стриманості торгів. Більш активний серпневий контракт подешевшав на 17 центів до 80,54 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на початку торгів у четвер, коли ринок перетравлював новини про те, що ізраїльські танки просуваються в Газу.

Ізраїльські війська за підтримки танків, бойових літаків і безпілотників просунулися вглиб міста Рафах, в результаті чого загинули вісім осіб, повідомили місцеві жителі і палестинські медики.

"Ринки очікують, що ескалація кризи в Газі призведе до скорочення поставок нафти з ключового регіону видобутку", - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Однак, занепокоєння з приводу збільшення запасів, схоже, поки що затьмарює побоювання ескалації геополітичного стресу, сказала Сачдева.

Нафта WTI впала напередодні звіту уряду США про запаси нафти, який був затриманий на день через національне свято.

Управління енергетичної інформації має оприлюднити дані про запаси нафти за минулий тиждень об 11 ранку за східним часом (15:00 за Гринвічем) у четвер.

Промисловий звіт, опублікований у вівторок, показав, що запаси нафти в США зросли на 2,264 млн барелів за тиждень, що закінчився 14 червня, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, в той час як запаси бензину скоротилися.

"Щотижневий звіт EIA про запаси нафти буде проаналізовано на предмет будь-яких ознак слабкого попиту", - заявили в четвер аналітики ANZ Research.