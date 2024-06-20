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АНАЛІТИКА

Азіатські акції утримують зростання

07:51 20.06.2024 |

Фінанси

 

Азійські фондові індекси взяли перепочинок у четвер, тримаючись на рівні, близькому до найвищого за останні два роки, оскільки трейдери чекають на нові політичні підказки з боку США, в той час як фунт стерлінгів залишався стабільним перед засіданням Банку Англії, на якому ставки, як очікується, залишаться незмінними.

Окрім засідання Банку Англії, інвестори також стежитимуть за рішеннями центральних банків Швейцарії та Норвегії в четвер, які зададуть тон світовим перспективам процентних ставок.

Найбільший фондовий індекс Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії майже не змінився і склав 572,97, що трохи нижче дворічного максимуму 573,38, якого він досяг у середу завдяки акціям технологічних компаній. Індекс знаходиться на шляху до 4% зростання в червні.

Японський Nikkeiзнизився на 0,63%, в той час як акції в Китаї також впали, індекс "блакитних фішок" знизився на 0,34%. Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 0,14%.

Китай, на щомісячному засіданні, залишив базові кредитні ставки без змін, відповідно до очікувань ринку, незважаючи на те, що останні дані свідчать про те, що економіка країни залишається нестабільною.

Зростання акцій технологічних компаній у вівторок підняло виробника чіпів для штучного інтелекту Nvidia вище Microsoft як найдорожчу компанію в світі, що призвело до глобального ралі в акціях технологічних компаній.

Американські ринки були закриті в середу, а ф'ючерси на технологічні індекси Nasdaq виросли на 0,25% на початку торгів у четвер.

Ажіотаж навколо штучного інтелекту призвів до того, що акції технологічних компаній зростали протягом року, а Nvidia очолила зграю разом з кількома бегемотами, оскільки акції в США досягли рекордних максимумів, а також стимулювали зростання азійських колег.

"Nvidia залишається найважливішою акцією в світі", - говорить Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone.

Однак Вестон застерігає, що широта індексного ринку була низькою, а участь у ньому була незначною, що свідчить про те, що ралі було побудовано на хиткому фундаменті.

"Факт залишається фактом: ринок зараз повністю втягнутий в ралі компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом і великими технологіями, і з огляду на відсутність явного безпосереднього ризику, шлях найменшого опору лежить через більш високі рівні індексів акцій", - зазначає Вестон.

На макрорівні інвестори шукають нові підказки щодо того, коли Федеральний резерв почне цикл пом'якшення політики після того, як минулого тижня центральний банк спрогнозував лише одне зниження ставки на рік, а політики на цьому тижні також були обережними.

За матеріалами: investing.com
 

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