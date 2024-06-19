Долар США дешевшає до євро і фунта за низької активності торгів

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів у середу на тлі низької активності торгів через свято в Штатах (День звільнення від рабства).

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,08%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Пара євро/долар за даними на 15:05 кч у середу торгується на рівні $1,0752 порівняно з $1,0742 на закриття попередньої сесії.

Курс долара до фунта стерлінгів становить $1,2731 проти $1,2709 напередодні.

Увагу ринку спрямовано на засідання Банку Англії, підсумки якого буде підбито в четвер. Британський ЦБ, імовірно, збереже базову ставку на рівні 5,25% річних на цьому засіданні. Інвестори, однак, вважають, що кількість членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC) британського ЦБ, які виступають за зниження ставки, може зрости, зазначає Trading Economics. У травні двоє з дев'яти членів MPC голосували за її зменшення.

Статдані, оприлюднені в середу, засвідчили, що інфляція у Великій Британії в травні сповільнилася до цільового показника ЦБ у 2% уперше з липня 2021 року.

Трейдери також продовжують оцінювати перспективи пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС).

Голова Федерального резервного банку (ФРБ) Сент-Луїса Альберто Мусалем, який обійняв цю посаду на початку квітня, заявив у вівторок, що умови в економіці, які підходять для зниження ставки ФРС, імовірно, будуть створені лише через декілька місяців.

"Мені необхідно бачити подальше сповільнення інфляції, а також ослаблення попиту в економіці, перш ніж я буду впевнений, що зниження ставки є доцільним", - заявив Мусалем під час свого першого виступу на посаді голови ФРБ.

"Для появи таких умов можуть знадобитися місяці або, скоріше, квартали", - наводить його слова Market Watch.

Пара долар/єна в середу торгується на рівні 157,94 єни проти 157,86 єни на закриття попередньої сесії. Курс долара в парі з офшорним юанем піднявся до 7,2790 юаня з 7,2711 юаня напередодні.