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Українці втрачають інтерес до банківських вкладів у валюті — НБУ

14:28 19.06.2024 |

Фінанси

 

Через ослаблення лімітів на обмін валюти послуга обміну гривні на іноземну валюту з подальшим розміщенням на депозит перестала мати попит. Про це йдеться у червневому звіті про макроекономічну стабільність Національного банку.

Тож обсяги строкових депозитів населення в іноземній валюті зменшувалися, констатують у НБУ.

Частка валютних коштів у клієнтських вкладах з початку поточного року коливається на рівні близько 32%, що є низьким показником за історичним порівнянням.

Банки й надалі активно не залучають валютні вклади, адже напрямки їхнього інвестування вкрай обмежені.

З огляду на високі ставки за активами в іноземній валюті, ситуативно банки заробляють додатковий дохід, розміщуючи ці кошти в низькоризикових інструментах: депозитах в іноземних банках та облігаціях інвестиційного класу. Однак у довшій перспективі очікуване зниження ключових ставок розвиненими країнами послабить ці можливості.

Тому банки й надалі не матимуть стимулів заохочувати клієнтів до вкладень у валюті, прогнозують у НБУ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: депозит
 

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