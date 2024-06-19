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Українці втрачають інтерес до банківських вкладів у валюті — НБУ
14:28 19.06.2024 |
Через ослаблення лімітів на обмін валюти послуга обміну гривні на іноземну валюту з подальшим розміщенням на депозит перестала мати попит. Про це йдеться у червневому звіті про макроекономічну стабільність Національного банку.
Тож обсяги строкових депозитів населення в іноземній валюті зменшувалися, констатують у НБУ.
Частка валютних коштів у клієнтських вкладах з початку поточного року коливається на рівні близько 32%, що є низьким показником за історичним порівнянням.
Банки й надалі активно не залучають валютні вклади, адже напрямки їхнього інвестування вкрай обмежені.
З огляду на високі ставки за активами в іноземній валюті, ситуативно банки заробляють додатковий дохід, розміщуючи ці кошти в низькоризикових інструментах: депозитах в іноземних банках та облігаціях інвестиційного класу. Однак у довшій перспективі очікуване зниження ключових ставок розвиненими країнами послабить ці можливості.
Тому банки й надалі не матимуть стимулів заохочувати клієнтів до вкладень у валюті, прогнозують у НБУ.
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