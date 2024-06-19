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НБУ оновив оцінку стресу у фінансовій системі України

14:05 19.06.2024 |

Фінанси, Економіка

НБУ оновив оцінку стресу у фінансовій системі України

 

Індекс фінансового стресу (ІФС), якій вимірює рівень поточних загроз у секторі, протягом І півріччя 2024 року залишався помірно високим, вказуючи на збереження напруження у фінансовому секторі в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням презентацію "Звіту про фінансову стабільність" НБУ на Youtube.


За даними НБУ, найбільший внесок в індекс має субіндекс державних цінних паперів: зростання дохідностей за єврооблігаціями частково балансувалося здешевленням внутрішніх запозичень.

Водночас валютний субіндекс зростає з весни з огляду на поступову девальвацію гривні. Однак банківський субіндекс зменшувався завдяки зниженню міжбанківських ставок.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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