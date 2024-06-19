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Ставка за новими кредитами бізнесу за рік знизилась на 4 відсоткових пункти - НБУ
За рік ставка за новими кредитами бізнесу знизилася на 4 в.п. до близько 16%.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у "Звіті про фінансову стабільність" повідомляє пресслужба НБУ.
"Кредитний портфель банків зберігає гарну якість, а боргове навантаження боржників є прийнятним. Умови кредитування надалі поліпшуються: за рік ставка за новими кредитами бізнесу знизилася на 4 в. п. до близько 16%", - йдеться в повідомленні.
У Нацбанку зазначають, що кращому доступу до кредитів сприяє використання банками інструментів поділу кредитних ризиків, передусім від уряду та МФО. Водночас поступово зростає роль ринкового несубсидійованого кредитування поза програмою державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9%".
Окрім цього, населення дедалі активніше користується позиковими коштами: співвідношення кредитів та витрат на споживання наближається до історично найвищих показників. Відповідно обсяги позик стрімко зростають, найшвидше збільшується іпотечний портфель, хоч і з дуже низького рівня. Банки, що займаються незабезпеченим кредитуванням, продовжують пошук нових клієнтів та нарощують середній розмір кредиту. Лідирують у сегменті традиційно пара банків. За рік банки наростили іпотечний портфель майже вдвічі завдяки державній програмі "єОселя".
Як повідомлялось, Національний банк очікує на зниження ставок за кредитами та активізацію самого кредитування.
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