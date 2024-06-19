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АНАЛІТИКА

Азійські акції зростають на ралі технологічних компаній

08:11 19.06.2024 |

Фінанси

 

Азійські акції в середу зросли до максимуму за останні три тижні, підтримані ралі акцій технологічних компаній, в той час як долар похитнувся після того, як слабкі дані по роздрібних продажах в США посилили очікування зниження ставок Федеральною резервною системою в кінці цього року.

Найбільший фондовий індекс Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії виріс на 0,72%, а акції технологічних компаній регіону зросли на 1,6%, досягнувши рекордно високого рівня.

Японський Nikkeirose виріс на 0,59%, в той час як акції "блакитних фішок" в Китаї знизилися на 0,42%. Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 1,3%.

Дані у вівторок показали, що роздрібні продажі в США майже не зросли в травні, а дані за попередній місяць були переглянуті в бік зниження, що свідчить про те, що економічна активність в другому кварталі залишилась слабкою.

Ці дані призвели до невеликого зростання очікувань зниження ставок у вересні, коли трейдери оцінюють ймовірність пом'якшення в 67% порівняно з 61% днем раніше, як показав CME FedWatch Tool. Ринки очікують зниження ставки на 48 базисних пунктів в цьому році.

"(ФРС) знадобиться більше даних для обґрунтування необхідності зниження ставки, і інвесторам не варто надмірно реагувати на одну або дві точки даних", - сказав Васу Менон, керуючий директор з інвестиційної стратегії OCBC.

Минулого тижня м'які показники інфляції в США контрастували із загальною яструбиною позицією чиновників ФРС, які знизили свій попередній середній прогноз зниження ставки на три чверті пункту в цьому році до одного.

"Зниження ставок є більш вірогідним у 2025 році, але це добре, тому що є надія, що це станеться в більшій мірі протягом наступних двох років, навіть якщо 2024 рік залишиться невизначеним, і це буде підтримувати ринки", - сказав Менон.

Чиновники ФРС, натхнені останніми даними, шукають подальших підтверджень того, що інфляція сповільнюється, а також будь-яких попереджувальних сигналів з боку все ще сильного ринку праці, оскільки вони обережно рухаються до того, що більшість очікує зниження процентної ставки, або двох знижень, до кінця цього року.
За матеріалами: investing.com
 

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