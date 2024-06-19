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АНАЛІТИКА

Долар стабілізується; фунт падає напередодні даних щодо інфляції

08:01 19.06.2024 |

Фінанси

 

Долар зазнав втрат у середу після того, як слабкі дані по роздрібних продажах в США посилили бети на неминуче зниження ставки Федеральної резервної системи, в той час як фунт трохи ослаб напередодні публікації даних по інфляції у Великобританії, яка має відбутися сьогодні.

Дані, опубліковані у вівторок, показали, що роздрібні продажі в США в травні ледь зросли, а дані за попередній місяць були переглянуті в бік зниження, що свідчить про те, що економічна активність в другому кварталі залишилася слабкою.

Одразу після цього курс долара знизився, хоча його втрати були обмеженими по відношенню до кошика валют, оскільки євро, який має найбільшу вагу в індексі долара, продовжує страждати від політичної нестабільності у Франції та інших країнах Євросоюзу.

Востаннє євро трохи знизився до $1,0738, в той час як індекс долара стабілізувався на рівні 105,28.

"Ми думали, що роздрібні продажі в США будуть слабкими, і так і сталося", - сказав Джозеф Капурсо, керівник відділу міжнародної та стійкої економіки в Австралійському банку Співдружності (Commonwealth Bank of Australia).

"Ситуація остаточно погіршилася. Здавалося, що американський споживач ніколи не сповільниться, але, схоже, саме це зараз і сталося".

Згідно з CME FedWatch Tool, ринки зараз оцінюють ймовірність того, що ФРС почне пом'якшення ставок у вересні, на рівні 67%, і приблизно 48 базисних пунктів зниження ставок закладено в ціну на решту року.

Фунт стерлінгів впав на 0,03% до $1,2705 напередодні даних по інфляції у Великобританії, які будуть опубліковані пізніше в середу, що передує політичному рішенню Банку Англії в четвер, на якому, як очікується, ставки залишаться без змін.

"Через базові ефекти річної давнини, через падіння цін на енергоносії, ціни на електроенергію у Великобританії значно знизяться", - сказав Капурсо з CBA.

"Але що дійсно хвилює Банк Англії і ринки, так це інфляція у сфері послуг... і Банк Англії заявив, що вони дійсно хочуть, щоб вона знизилася ще більше, а це дуже сильно пов'язано із заробітною платою і обмеженим ринком праці".

Австралійський долар помітно виріс проти долара США, чому також сприяла яструбина позиція голови Резервного банку Австралії (РБА) Мішель Буллок у вівторок на прес-конференції після рішення центрального банку по процентній ставці.

Австралійський долар виріс на 0,08% до $0,6661, продовживши своє зростання на 0,66% з попередньої сесії. Новозеландський долар тим часом впав на 0,08% до $0,6140.

В той же час, курс єни майже не змінився і склав 157,89 за долар, оскільки на нього продовжує тиснути різка різниця в процентних ставках між Японією і США.

Протокол квітневого засідання Банку Японії (БЯ), опублікований в середу, показав, що політики обговорювали вплив слабкої єни на ціни, хоча ця публікація мало вплинула на ринок, оскільки інвестори очікували на наступне засідання БЯ в липні.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у вівторок, що центральний банк може підвищити процентні ставки в наступному місяці в залежності від економічних даних, доступних на той час.

"Перспективи банку щодо економічного зростання і цінового тиску свідчать, на нашу думку, про те, що подальша нормалізація політики не за горами", - зазначають економісти Wells Fargo у своїй записці щодо Банку Японії.

"Однак той факт, що вони не зробили значних змін в політиці з моменту підвищення облікової ставки в березні, і що вони повільно підходять до процесу скорочення купівлі облігацій, говорить нам про те, що майбутні зміни в політиці будуть впроваджуватися поступово".

За матеріалами: investing.com
 

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