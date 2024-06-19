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АНАЛІТИКА

S&P 500, Nasdaq досягли рекордних максимумів на імпульсі ШІ, Dow зростає після слабких роздрібних продажів

07:50 19.06.2024 |

Фінанси

 

S&P 500 і Nasdaq закрилися на рекордних максимумах у вівторок, підтримувані подальшим зростанням Nvidia до нових піків, в той час як Dow закрився трохи вище на стриманих передсвяткових торгах після м'якших, ніж очікувалося, даних про роздрібні продажі в США.

Nvidia обігнала Microsoft і стала найдорожчою компанією в світі, закінчивши день з ринковою капіталізацією в $3,22 трлн.

Інші акції виробників мікросхем також продовжили своє нещодавнє зростання, піднявши індекс Філадельфійської фондової біржі SE Semiconductor до рекордно високого рівня.

Акції Qualcomm, Arm Holdings та Micron зросли від 2,1% до 8,7%, причому акції Micron досягли рекордного максимуму.

"Це дійсно історія штучного інтелекту", - сказав Тай Дрейпер, фінансовий радник Beacon Capital Management у Франкліні, штат Теннессі.

Індекс Nasdaq досяг сьомого рекордного рівня закриття поспіль, оскільки зростання акцій багатьох компаній, що виробляють мікросхеми, компенсувало втрати в Alphabet, Amazon і Meta Platforms.

Роздрібні продажі в травні зросли на 0,1%, тоді як економісти, опитані Reuters, прогнозували зростання на 0,3%, а інший звіт показав несподівано високі травневі показники промислового виробництва та випуску продукції в переробній промисловості.

Після цих новин ринки дещо збільшили бети на два зниження процентних ставок Федерального резерву в цьому році, як показав FedWatch від LSEG, незважаючи на те, що останні прогнози американських центральних банків передбачали лише одне пом'якшення.

Фінансовий і технологічний сектори очолили зростання серед 11 секторів S&P 500, збільшившись на 0,64% і 0,61% відповідно, в той час як послуги зв'язку і споживчі товари найбільше втратили в ціні.

Коментарі чиновників ФРС у вівторок не запропонували нічого переконливого для торгівлі. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що ставки будуть поступово знижуватися, в той час як Томас Баркін з ФРБ Річмонда сказав, що йому потрібні економічні дані за кілька місяців, перш ніж підтримувати ставку.

Деякі ринкові оглядачі відзначили, що нічого дивного не сталося. "Саме тому ринки сьогодні залишаються незмінними", - сказав Джим Авад, старший керуючий директор Clearstead Advisors LLC в Нью-Йорку.

У середу ринки США будуть закриті на вихідні.

Надії на багаторазове зниження ставок в цьому році, ажіотаж навколо компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, і високі прибутки інших технологічних компаній сприяли зростанню акцій в останні місяці, причому приріст був сконцентрований в декількох акціях з високим ваговим коефіцієнтом.

Citigroup підвищив цільовий показник S&P 500 на кінець року до 5600 пунктів з 5100.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 56,76 пунктів, або на 0,15%, до 38 834,86. S&P 500 піднявся на 13,80 пунктів, або 0,25%, до 5 487,03, а Nasdaq Composite - на 5,21 пунктів, або 0,03%, до 17 862,23.

Акції постачальника освітніх технологій Chegg виросли на 3,45% після оголошення про скорочення робочих місць в рамках реструктуризації.

Папери будівельної компанії Lennar впали на 4,98% після прогнозу нижчих, ніж очікувалося, поставок житла в третьому кварталі.

На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 259 нових максимумів і 93 нових мінімумів, акції, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 1,79 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,96 млрд. акцій, порівняно з 11,79 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

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