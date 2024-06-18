Долар США впевнено дорожчає до основних валют

Долар США впевнено зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,20%, ширший WSJ Dollar Index - 0,16%.

Трейдери продовжують стежити за обстановкою у Франції перед виборами, а також очікують публікації нової порції статданих. У вівторок буде оприлюднено звіти про динаміку роздрібного продажу і промвиробництва в Штатах за минулий місяць.

Окрім того, найближчими днями заплановано виступи низки представників Федеральної резервної системи (ФРС), за якими також уважно стежитимуть трейдери.

Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Філадельфії Патрік Гаркер заявив напередодні, що очікує лише одного зниження ставки Федрезервом цього року.

Якщо ситуація в економіці США розвиватиметься відповідно до очікувань, одне зменшення ставки ФРС буде "доцільним" поточного року, сказав Гаркер.

"Я вважаю, що варіанти, за яких ставку буде опущено двічі або взагалі не буде знижено, цілком можливі. Це залежатиме від того, що покажуть статдані", - наводить його слова газета Financial Times.

Пара євро/долар за даними на 14:50 EET у вівторок торгується на рівні $1,0713 порівняно з $1,0735 на закриття попередньої сесії. Тиск на європейську валюту продовжує чинити ситуація у Франції, каже валютний аналітик ING Франческо Песоле.

Щодо долара фокус уваги на економіці, а щодо євро - на політиці, зазначає експерт, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Курс долара щодо фунта стерлінгів становить $1,2670 проти $1,2704 у понеділок.

Банк Англії, ймовірно, збереже базову ставку на рівні 5,25% річних за підсумками засідання в четвер. Трейдери, однак, вважають, що кількість членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC) британського ЦБ, які виступають за зниження ставки, може зрости, зазначає Trading Economics. У травні двоє з дев'яти членів MPC голосували за її зменшення.

Експерти міжнародного рейтингового агентства Fitch очікують, що і ФРС, і Банк Англії розпочнуть зниження ставок у третьому кварталі поточного року.

Пара долар/єна у вівторок торгується на рівні 158,10 єни проти 157,74 єни на закриття попередньої сесії. Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив під час виступу в парламенті країни, що ЦБ може підняти ключову ставку в липні, якщо на користь цього свідчитимуть економічні дані.

Офшорний юань дешевшає. Курс долара піднявся під час торгів до 7,2762 юаня з 7,2697 юаня на закриття попередньої сесії.