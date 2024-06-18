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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Підприємці вже отримали кредитів на 1,3 млрд
За минулий тиждень у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 388 пільгових кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Згідно з повідомленням, з початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 11 374 кредити на 43,9 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки - 8 499 кредити на 22,2 млрд гривень.
За час дії воєнного стану в Україні видано 55 516 кредитів на 221,2 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 41 533 кредити на 112,6 млрд грн), з яких станом на 17 червня поточного року:
- 19,74 млрд грн - на інвестиційні цілі;
- 61,85 млрд грн - на фінансування оборотного капіталу;
- 38,69 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 16,29 млрд грн - на переробку сільськогосподарської продукції;
- 57,35 млрд грн - на антивоєнні цілі;
- 13,94 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Усього з моменту старту Програми підписано 90 338 кредитних договорів на 310,8 млрд грн, з них банками державного сектору економіки - 62 009 договорів на 139,3 млрд гривень.
Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.
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