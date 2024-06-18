Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Підприємці вже отримали кредитів на 1,3 млрд

12:54 18.06.2024 |

Фінанси, Економіка

 

За минулий тиждень у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 388 пільгових кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Згідно з повідомленням, з початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 11 374 кредити на 43,9 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки - 8 499 кредити на 22,2 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 55 516 кредитів на 221,2 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 41 533 кредити на 112,6 млрд грн), з яких станом на 17 червня поточного року:

- 19,74 млрд грн - на інвестиційні цілі;

- 61,85 млрд грн - на фінансування оборотного капіталу;

- 38,69 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 16,29 млрд грн - на переробку сільськогосподарської продукції;

- 57,35 млрд грн - на антивоєнні цілі;

- 13,94 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 90 338 кредитних договорів на 310,8 млрд грн, з них банками державного сектору економіки - 62 009 договорів на 139,3 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6485
  0,0005
 0,00
EUR
 1
 43,5366
  0,0584
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3891  0,04 0,09 41,0309  0,03 0,08
EUR 43,4661  0,01 0,02 44,2917  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5100  0,12 0,30 40,5250  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес