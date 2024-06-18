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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,5188 грн/$1
12:34 18.06.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 18 червня 2024 року.
|Показник
|17.06.2024
|18.06.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.6579
|40.5188
|-0.34
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 18 червня - 40,6908 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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