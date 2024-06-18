Акції в Азії зростають; РБА зберіг ставки на 12-річному максимумі

У вівторок азійські акції зросли слідом за Волл-стріт напередодні виступу представників Федеральної резервної системи США, який відбудеться сьогодні, в той час як австралійський долар залишився стабільним після того, як його центральний банк не приніс жодних сюрпризів у своєму рішенні.

Резервний банк Австралії (РБА) у вівторок, як і очікувалося, зберіг ставки на 12-річному максимумі в 4,35%, але попередив, що все ще існують причини бути пильними щодо інфляційних ризиків.

Трейдери зменшили бети на зниження ставки в цьому році після рішення РБА, хоча курс австралійського долара мало змінився, оскільки заява не містила сюрпризів. Востаннє він коштував $0,6612.

"Результат сьогоднішнього засідання правління РБА був нейтральним, що відповідає очікуванням, - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

"РБА залишатиметься в режимі очікування до тих пір, поки не отримає більш чіткі дані про те, що інфляція повертається до цільового рівня, або що економіка потрапила у вибоїну - в залежності від того, що станеться раніше".

Поступове занепокоєння політичними потрясіннями в Європі додало бадьорого настрою на ринку у вівторок і підняло ф'ючерси на EUROSTOXX 50 на 0,35% вгору, компенсувавши деякі з різких втрат минулого тижня. Ф'ючерси на FTSE також зросли на 0,25%.

Найбільший фондовий індекс Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії виріс на 0,64%, чому сприяло нічне ралі на Волл-стріт.

"Оптимізм щодо стійкої економіки, поліпшення корпоративних прибутків і потенційного початку зниження ставок підтримав акції, незважаючи на занепокоєння, що ралі було зосереджено лише в декількох акціях технологічних компаній з мега-капіталізацією", - сказав Джеймсон Кумбс, економіст Westpac.

Ф'ючерси на Nasdaq знизилися на 0,07%, а ф'ючерси на S&P 500 - на 0,02%.

Японський Nikkei виріс на 0,76%, а китайські "блакитні фішки" - на 0,15%.

Центральні банки Норвегії, Великої Британії та Швейцарії також мають провести засідання цього тижня, де очікується, що перші два банки не змінять свої ставки, а Швейцарський національний банк пом'якшить їх ще на 25 базисних пунктів (б.п.).

У Сполучених Штатах у вівторок заплановані виступи не менше шести спікерів ФРС, які можуть дати подальші підказки щодо перспектив процентних ставок в США після політичного рішення, прийнятого минулого тижня.

Ф'ючерси зараз вказують на зниження ставки ФРС приблизно на 45 б.п. до кінця 2024 року.