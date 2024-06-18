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АНАЛІТИКА

Долар коливається, оскільки ринки очікують на нові підказки від ФРС

07:59 18.06.2024 |

Фінанси

 

Долар знизився у вівторок, продовживши втрати попереднього дня по відношенню до євро і фунта стерлінгів, оскільки ринкові побоювання щодо ризиків, пов'язаних з ультраправим урядом Франції, відступили.

Американська валюта не змогла отримати підтримку від зростання прибутковості казначейських облігацій протягом ночі, оскільки інвестори очікують ключового звіту по роздрібних продажах і коментарів представників Федеральної резервної системи, щоб краще оцінити час і темпи зниження процентних ставок.

Індекс долара США, який вимірює курс долара по відношенню до євро, фунта стерлінгів і чотирьох інших основних валют, трохи знизився до 105,26 на початку азіатських торгів, продовживши свій відступ від п'ятничного 1,5-місячного максимуму, що становив 105,80.

Зростання індексу в основному було викликане різким розпродажем євро після того, як минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон оголосив шоковуючі дострокові вибори у відповідь на поразку його правлячої центристської партії від євроскептичної партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен на виборах до Європарламенту.

"Стає зрозуміло, що підвішений парламент є базовим сценарієм для ринку, і більш спокійні голови стверджують, що будь-який уряд, до складу якого увійде партія Ле Пен "Національне об'єднання", навряд чи буде занадто інтенсивно розхитувати фіскальний човен", - сказав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone.

"Ле Пен має виграти президентські вибори в 2027 році, а це може статися лише в тому випадку, якщо партія завоює повагу на ринку облігацій".

Євро додав 0,04% до $1,0738, додавши до зростання попередньої сесії на 0,26%. Фунт стерлінгів зріс на 0,06% до $1,2712.

Долар мало змінився і склав 157,66 ієни.

Долар США тягнеться в обох напрямках, оскільки м'які показники інфляції в США контрастують із загальною яструбиною позицією чиновників ФРС на засіданні минулого тижня, коли вони скоротили свій попередній середній прогноз зниження ставок в цьому році на три чверті пункту, до одного пункту.

Президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер заявив у понеділок, що він перебуває в таборі прихильників однократного зниження ставки, але залишив двері відкритими для зміни своєї думки залежно від нових даних, що надходять.

Пізніше в цей же день на трибуну в різних місцях вийде довгий список чиновників ФРС, в тому числі Сьюзан Коллінз з ФРБ Бостона і Томас Баркін з ФРБ Річмонда.

Задовго до цього очікується, що Резервний банк Австралії у вівторок залишить ставки незмінними на п'ятому засіданні, причому більшість економістів в опитуванні Reuters прогнозують перше зниження ставок в четвертому кварталі.

"Фінансові ринки майже не оцінюють шанси на зміну облікової ставки Резервного банку Австралії сьогодні (і ми з цим згодні), - написала економіст Commonwealth Bank of Australia Крістіна Кліфтон у своїй записці.

"Якщо не буде суттєвих змін в заяві після засідання, ми очікуємо, що заява РБА не матиме суттєвого впливу на австралійський долар".

Австралієць додав 0,08% до $0,66175. Новозеландський ківі-долар також виріс на 0,08% і торгується на рівні $0,6136.
За матеріалами: investing.com
 

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