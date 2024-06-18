S&P 500, Nasdaq досягли рекордних максимумів напередодні економічних даних і коментарів ФРС

S&P 500 і Nasdaq досягли рекордних максимумів на закритті торгів у понеділок, оскільки акції технологічних компаній зросли на ентузіазмі щодо штучного інтелекту напередодні економічних даних цього тижня і виступів представників Федеральної резервної системи, які можуть пролити світло на грошово-кредитну політику.

Мегакомпанії Apple і Microsoft відновилися після попередніх втрат і завершили торги з ростом на 1,97% і 1,31% відповідно.

Акції Apple продовжили своє зростання з минулого тижня, коли компанія оголосила про нові функції штучного інтелекту, покликані відновити попит на iPhone.

"Рушійною силою продовжує залишатися ШІ", - сказав Брайант Еванс, інвестиційний радник і портфельний менеджер Cozad Asset Management в Шампейні, штат Іллінойс, - "Це продовжує залишатися рушійною силою".

Акції Broadcom і Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, що котируються на біржі в США, виросли на 5,41% і 2,74% відповідно, в той час як акції Micron Technology подорожчали на 4,58% після підвищення цінових орієнтирів брокерськими компаніями.

Індекс Філадельфійської фондової біржі SE Semiconductor досяг історичного максимуму, навіть незважаючи на те, що лідер з виробництва чіпів штучного інтелекту Nvidia відступив від рекордного максимуму, втративши 0,66%.

Серед 11 галузевих індексів S&P 500 найбільше зросли споживчі товари та технології, в той час як комунальні послуги та нерухомість знизилися.

"Є надія, що нижчі процентні ставки можуть зіграти свою роль в майбутньому, знизивши вартість житла і допомігши споживачам", - сказав Еванс.

Goldman Sachs підвищив цільовий показник індексу S&P 500 на кінець 2024 року до 5600 з 5200, тоді як Evercore ISI підвищив свій прогноз для базового індексу до 6000 з 4750.

Обидві брокерські компанії посилаються на технологічну силу та ентузіазм щодо ШІ як на причини підвищення своїх прогнозів.

Насичені технологіями індекси Nasdaq і S&P 500 досягли декількох історичних максимумів за минулий тиждень.

Президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер заявив в понеділок, що ФРС зможе знизити базову процентну ставку один раз в цьому році, якщо його економічний прогноз виправдається.

Пізніше в понеділок виступить глава Ради директорів ФРС Ліза Кук.

У вівторок вийдуть дані по роздрібних продажах за травень, потім промислове виробництво, введення в експлуатацію житла і свіжий індекс менеджерів із закупівель S&P.

У минулу середу ФРС залишила процентні ставки без змін і відклала початок зниження ставок, можливо, до грудня.

Однак ринки все ще очікують близько двох знижень ставок на 25 базисних пунктів цього року, свідчать дані LSEG. Інструмент CME FedWatch показує, що пом'якшення все ще очікується, починаючи з вересневого засідання.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 188,94 пункти, або на 0,49%, до 38 778,10. S&P 500 піднявся на 41,63 пункти, або 0,77%, до 5 473,23, а Nasdaq Composite - на 168,14 пункти, або 0,95%, до 17 857,02.

Акції Autodesk підскочили на 6,48% після повідомлення про те, що інвестор-активіст Starboard Value купив пакет акцій виробника програмного забезпечення на суму близько 500 мільйонів доларів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), де було зафіксовано 250 нових максимумів і 126 нових мінімумів, акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,44 до 1.

Індекс S&P 500 показав 37 нових 52-тижневих максимумів і шість нових мінімумів, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 61 новий максимум і 214 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,12 мільярдів акцій, порівняно з 11,87 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.