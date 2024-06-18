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АНАЛІТИКА

Українці збільшили депозитний портфель на 23,6 млрд грн

16:48 17.06.2024 |

Фінанси

 

За підсумками травня місяця, загальний об'єм депозитів фізичних осіб у банківській системі збільшився на 2% (23,6 млрд грн) і склав 1,12 трлн грн.

Гривневих депозитів стало більше на 14,9 млрд грн (2%). Депозитний портфель в національній валюті складає 736,9 млрд грн. Середня депозитна ставка для гривні впала на 0,4 в. п. до 12,9% річних.

Українці збільшили депозитний портфель на 23,6 млрд грн

 

Валютний портфель депозитів виріс на $22 млн (0,2%). У гривневому еквіваленті приріст склав 8,7 млрд грн. Загалом валютний портфель налічує $9,4 млрд. В гривневому еквіваленті - 382,3 млрд грн. Середня ставка для валютних заощаджень виросла на 0,1 в. п. і становить 1,2% річних.

Українці збільшили депозитний портфель на 23,6 млрд грн
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: депозит
 

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