Фінансові новини
- |
- 18.06.24
- |
- 01:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українці збільшили депозитний портфель на 23,6 млрд грн
16:48 17.06.2024 |
За підсумками травня місяця, загальний об'єм депозитів фізичних осіб у банківській системі збільшився на 2% (23,6 млрд грн) і склав 1,12 трлн грн.
Гривневих депозитів стало більше на 14,9 млрд грн (2%). Депозитний портфель в національній валюті складає 736,9 млрд грн. Середня депозитна ставка для гривні впала на 0,4 в. п. до 12,9% річних.
Валютний портфель депозитів виріс на $22 млн (0,2%). У гривневому еквіваленті приріст склав 8,7 млрд грн. Загалом валютний портфель налічує $9,4 млрд. В гривневому еквіваленті - 382,3 млрд грн. Середня ставка для валютних заощаджень виросла на 0,1 в. п. і становить 1,2% річних.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Учасники Саміту миру опублікували спільне комюніке
|Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Саміту миру у Швейцарії
|Підсумкове комюніке Саміту миру підписали 80 держав та 4 організації
|США надають Україні $1,5 млрд на енергосектор та гумдопомогу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українці збільшили депозитний портфель на 23,6 млрд грн
|Євробонди України подешевшали на 2-3,6% на новині про відсутність домовленості зі спецкомітетом про реструктуризацію
|Банківська система України продовжила тенденцію до помірного збільшення ліквідності
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.06.24
|Найприбутковішими банками за 4 міс.-2024 стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім і ПУМБ
|Українці сплатили вже ₴16,4 мільйона добровільних внесків на пенсійне страхування
Бізнес
|BMW представила нове покоління 1 серії
|Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar
|Застосунок Google Phone уже підтримує зворотний пошук за номером через Google Пошук
|MediaTek працює над своєю версією чипа на ARM для комп’ютерів Copilot+
|Відео на YouTube можна знайти за допомогою камери: Google Lens на YouTube тепер доступний на Android
|Blackmagic Design створила камеру для 3D-контенту Apple Vision Pro
|BMW 3 серії отримав другий рестайлінг