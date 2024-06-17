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За тиждень Нацбанк продав майже 900 мільйонів доларів на міжбанку
08:51 17.06.2024 |
За тиждень з 10 по 14 червня Національний банк України продав на міжбанку 898 млн дол, при цьому, купив 180 тис дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
Згідно з даними, з 10 по 14 червня Нацбанк продав 898 млрд дол, що на 203,3 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, протягом тижня Нацбанк купив 180 тис дол.
Загалом від початку року Нацбанк продав 12,893 млрд дол, тоді як купив 115,8 млн дол.
Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022-ого.
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