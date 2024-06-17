Nasdaq демонструє п'яте поспіль рекордно високе закриття; S&P 500 завершив торги трохи нижче

У п'ятницю Nasdaq показав п'ятий поспіль рекордний максимум на закритті після зростання акцій Adobe та інших технологічних компаній, в той час як S&P 500 і Dow ледь знизилися.

S&P 500 завершив свою чотириденну серію рекордних максимумів на закритті, але все одно піднявся більш ніж на 1% за тиждень.

Технологічний сектор S&P 500 виріс на 0,5%, досягнувши ще одного рекордно високого рівня закриття. Сектор комунікаційних послуг зріс на 0,6%, що стало лідером серед інших секторів.

Акції Adobe підскочили на 14,5% на наступний день після того, як компанія підвищила свій річний прогноз доходів на тлі зростання попиту на її програмне забезпечення на основі штучного інтелекту.

"Цього тижня у вас було велике ралі на чолі з технологічними компаніями з великою капіталізацією. Під поверхнею ми маємо багато галузей, які поводяться слабко", - сказав Адам Сархан, виконавчий директор 50 Park Investments в Нью-Йорку.

Індекс Russell Small Cap впав на 1,6%, додавши до нещодавніх втрат, в той час як промисловий індекс S&P 500 знизився на 1%.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 57,94 пункти, або на 0,15%, до 38 589,16. S&P 500 втратив 2,14 пункти, або 0,04%, до 5 431,6, а Nasdaq Composite додав 21,32 пункти, або 0,12%, до 17 688,88.

За тиждень Dow знизився на 0,5%, S&P 500 виріс на 1,6%, а Nasdaq виріс на 3,2%.

Інвестори все ще намагаються оцінити, як скоро Федеральний резерв зможе знизити процентні ставки.

Президент Федерального банку Чикаго Остін Гулсбі заявив, що відчув полегшення після того, як дані цього тижня показали, що інфляція в травні сповільнилася, але він все ще хотів би побачити "більше місяців" подібних даних, перш ніж знижувати процентні ставки.

У середу політики ФРС скоротили свої прогнози щодо трьох знижень ставок цього року до одного.

У звіті за п'ятницю попереднє значення індексу споживчих настроїв Мічиганського університету знизилося до 65,6 в червні, що значно нижче за очікування.

Акції Nvidia зросли на 1,8% після того, як ненадовго випередили Apple, ставши другою за вартістю компанією в світі.

Звіт BofA Global Research показав, що американські фонди цінних паперів зазнали відтоку $2,6 млрд, в той час як інвестори вклали $1,8 млрд в американські фонди акцій, що зростають, за тиждень до середи.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,12 млрд. акцій, в порівнянні з 12,10 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,39 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 2,51 до 1 було на користь падаючих акцій.

Індекс S&P 500 показав 11 нових 52-тижневих максимумів і 16 нових мінімумів; індекс Nasdaq Composite зафіксував 30 нових максимумів і 192 нових мінімумів.