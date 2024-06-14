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АНАЛІТИКА

S&P 500 був би на 19% нижчим без ІІ-ралі - аналітики

17:06 14.06.2024 |

Фінанси

 

Американський фондовий індекс Standard & Poor's 500 був би на 19% нижчим без ІІ-ралі, вважають аналітики Bespoke Investment Group.

Експерти інвесткомпанії дійшли такого висновку за підсумками аналізу її власного портфеля ІІ-акцій. Загальна капіталізація його 50 компонент становить $20,7 трлн.

При цьому S&P 500 входять папери 30 з цих 50 емітентів, включаючи сім з дев'яти найбільших у його складі за ринковою вартістю (у тому числі шість найбільших).

Сукупна капіталізація цих 30 емітентів збільшилася більш ніж удвічі (на 101%) з моменту випуску чат-бота ChatGPT у листопаді 2022 року, який започаткував ІІ-бум. Це зростання відповідає приблизно 1050 пунктам індексу, який у четвер підвищився на 12,71 пункту (на 0,23%) і досяг 5433,74 пункту, оновивши рекорд четверту сесію поспіль.

"Іншими словами, без підйому котирувань ІІ-акцій S&P 500 за інших рівних був би в районі 4370 пунктів, що на 19% нижче, ніж сьогодні", - наводить слова аналітиків MarketWatch.

Якщо ж оцінювати вартість цих 30 паперів на основі поточних показників прибутку, але з мультиплікаторами на момент випуску ChatGPT, індекс був би на 6% нижчим від нинішнього рівня, зазначають у Bespoke.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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