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Долар США зміцнюється до основних валют

16:23 14.06.2024 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,48%, ширший WSJ Dollar Index - 0,34%.

DXY завершує тиждень зростанням, попри сигнали уповільнення інфляції в США, що підвищили впевненість трейдерів у тому, що Федеральна резервна система (ФРС) незабаром приступить до пом'якшення грошово-кредитної політики.

Оприлюднені напередодні дані Мінпраці США показали несподіване зниження цін виробників у країні в травні на 0,2% проти попереднього місяця. Експерти в середньому прогнозували підвищення на 0,1% після підйому на 0,5% у квітні, за даними Trading Economics. Зростання цін виробників у річному вираженні сповільнилося в травні до 2,2% з 2,3% у квітні.

ФРС у середу зберегла базову процентну ставку на рівні 5,25-5,5% річних. У заяві американського ЦБ за підсумками засідання було відзначено "помірний подальший прогрес" у русі інфляції до цільового показника в 2%.

Однак медіанний прогноз керівників Федрезерву, також оприлюднений у середу, припускає, що ставку буде зменшено лише на 25 базисних пунктів (б.п.) у 2024 році (у березні очікувалося зниження на 75 б.п.).

Пара євро/долар за даними на 15:45 кч у п'ятницю торгується на рівні $1,0688 порівняно з $1,0737 на закриття попередньої сесії.

Тиск на європейську валюту, як і раніше, чинить політична напруженість у Франції. Трейдери побоюються потенційної перемоги партії Марін Ле Пен "Національне об'єднання" на майбутніх парламентських виборах у країні, вважаючи, що це може призвести до зупинення деяких реформ, пом'якшення бюджетної політики, а також до зниження кредитного рейтингу Франції, зазначає Trading Economics.

Курс долара щодо фунта стерлінгів становить $1,2678 проти $1,2763 напередодні. Ослабленню фунта сприяють, зокрема, дані про зниження інфляційних очікувань британців на найближчу перспективу.

У травні жителі Великої Британії в середньому очікували, що в наступні 12 місяців споживчі ціни в країні зростуть на 2,8%, йдеться в результатах щоквартального опитування британського ЦБ. Це мінімальний показник із серпня 2021 року. У лютому британці прогнозували інфляцію в районі 3%.

Вартість долара в парі з єною в п'ятницю становить 157,29 єни з 157,02 єни за підсумками попередніх торгів.

Банк Японії в п'ятницю зберіг ключову процентну ставку на колишньому рівні - в діапазоні від 0% до 0,1% річних. Також ЦБ заявив, що продовжить викуп державних облігацій обсягом майже 6 трлн єн ($38 млрд) за місяць. При цьому в липні він має намір оголосити плани щодо своїх кроків щодо зниження обсягів викупу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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