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НБУ незначно послабив довідковий курс гривні до 40,6361 грн/$1
12:45 14.06.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 14 червня 2024 року.
|Показник
|13.06.2024
|14.06.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.6054
|40.6361
|0.08
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 14 червня - 40,6908 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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