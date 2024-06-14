Нацкомісія з цінних паперів знайшла ще 14 сумнівних проєктів для інвестицій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.

Після цього загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 318 інвестпроєктів, повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Зокрема, серед останніх до переліку сумнівних внесли такі проєкти:

* Gerchik & Co Stocks

* Finteria

* Investizo

* LiquidityX

* ActivTrades

* LCG

* PaxForex

* SFCRYPTO

* BITDEER

* AST MINING

* ForexMart

* Tradeview Financial Markets SAC

* PO TRADE

* Trust Capital

"Нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов'язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", - наголосили у НКЦПФР.