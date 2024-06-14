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Нацкомісія з цінних паперів знайшла ще 14 сумнівних проєктів для інвестицій
10:11 14.06.2024 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.
Після цього загальна кількість позицій у цьому переліку досягла 318 інвестпроєктів, повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Зокрема, серед останніх до переліку сумнівних внесли такі проєкти:
* Gerchik & Co Stocks
* Finteria
* Investizo
* LiquidityX
* ActivTrades
* LCG
* PaxForex
* SFCRYPTO
* BITDEER
* AST MINING
* ForexMart
* Tradeview Financial Markets SAC
* PO TRADE
* Trust Capital
"Нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов'язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", - наголосили у НКЦПФР.
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