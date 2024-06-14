Єна падає після рішення Банку Японії; євро затинається на шляху до тижневих втрат

У п'ятницю єна різко впала після того, як Банк Японії залишив ставки без змін і заявив, що скоротить обсяги купівлі облігацій в майбутньому, в той час як євро, загрузнувши в політичних потрясіннях, продовжував втрачати щотижневі позиції.

Всупереч очікуванням ринку, Банк Японії на завершення дводенного засідання заявив, що продовжуватиме купувати державні облігації поточними темпами, а на наступному засіданні в липні запропонує план скорочення обсягів купівлі на наступні один-два роки.

Ринки очікували, що центральний банк оголосить про скорочення масштабів купівлі облігацій цього місяця, після різних повідомлень у ЗМІ напередодні п'ятничного рішення.

Єна впала більш ніж на 0,5% до більш ніж місячного мінімуму в 157,895 за долар у відповідь на це рішення.

"Несподіванкою є те, що цього разу не було прийнято рішення про скорочення обсягів купівлі облігацій", - сказав Хірофумі Сузукі, головний валютний стратег SMBC.

"На наступному засіданні Банк Японії заявив, що ухвалить рішення щодо конкретного плану на наступні один-два роки. Тому вважається, що результат був дещо "голубиним"".

Аналогічно, євро продовжив своє раннє зростання і піднявся на 0,56% проти єни, в той час як фунт стерлінгів востаннє піднявся на 0,45% до 201,30 ієни.

На більш широкому ринку долар лідирував, чому сприяло зростання проти євро і попит на валюти-прихістки, оскільки дострокові вибори у Франції викликали побоювання щодо політичної невизначеності в країні і в ширшому блоці єврозони.

Фунт стерлінгів знизився на 0,07% до $1,2753 і налаштований на тижневий приріст на 0,3%.

Австралійський долар подешевшав на 0,14% до $0,6628, а новозеландський долар знизився на 0,28% до $0,61505.

Однак ці дві валюти-антиподи зросли на 0,8% і 1%, відповідно, за тиждень, завдяки очікуванням, що ставки в цих країнах можуть залишатися вищими довше, а також тому, що низка економічних даних з США цього тижня відновила шанси на більш раннє зниження ставок Федеральним резервом.

Дані за четвер показали, що минулого тижня кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, зросла до 10-місячного максимуму, в той час як окремі дані вказали на несподіване падіння цін виробників у травні, що посилило ставки на те, що ФРС може почати цикл пом'якшення у вересні.

Ці цифри з'явилися після публікації інфляції в США в середу, яка показала, що споживчі ціни несподівано не змінилися в травні.

Хоча ФРС на завершення свого засідання з монетарної політики цього тижня зайняла більш яструбиний тон, ніж очікувалося, і спрогнозувала лише одне зниження ставки до 2024 року, інвестори вирішили зосередитися на більш м'яких, ніж очікувалося, даних, що, в свою чергу, призвело до зростання Уолл-стріт до рекордних максимумів і падіння прибутковості казначейських облігацій.

"ФРС неодноразово змінювала свою думку щодо очікуваного курсу політики, тому ми не надаємо великого значення її новим прогнозам - і сам Пауелл сказав, що не "ставиться до них з великою довірою", підкресливши залежність ФРС від даних", - сказав Жан Буавен, голова Інвестиційного інституту BlackRock.

"Незалежно від перспективної заяви ФРС, майбутні інфляційні сюрпризи - в будь-якому напрямку - швидше за все, будуть продовжувати призводити до значних змін в перспективах політики".

Індекс долара мало змінився і склав 105,31.

Євро тим часом незначно виріс до $1,0738, відігравши частину втрат попередньої сесії. Тим не менш, він залишається готовим до тижневого падіння майже на 0,6%.

Єдина валюта пережила неспокійний тиждень після рішення президента Франції Еммануеля Макрона призначити дострокові вибори в країні, що налякало інвесторів.

Це сталося після того, як французькі ультраправі розгромили власну партію Макрона на виборах до Європарламенту.

По відношенню до британського фунта євро впав до 22-місячного мінімуму і очікувано знизився на 0,9% за тиждень.

Аналогічно, спільна валюта трималася біля найслабшого рівня за останні п'ять місяців по відношенню до австралійського долара і за шість місяців по відношенню до ківі.

"Хоча заява Макрона стала несподіванкою, існує ймовірність, що нові вибори можуть зіграти на його користь. Однак ймовірність такого сценарію досить низька. Більш імовірно, що політичні позиції Макрона зменшаться, хоча і не настільки, щоб перешкодити йому створити новий уряд", - сказав Ерік-Ян ван Харн, старший макростратег Rabobank.

"Партія Макрона зазнала суттєвої поразки на європейських виборах, і несприятливі результати на майбутніх виборах можуть посилити занепокоєння щодо стійкості боргу країни".