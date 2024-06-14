Nasdaq, S&P 500 демонструють рекордні максимуми закриття 4-й день поспіль на фоні зростання технологій

S&P 500 та Nasdaq у четвер зареєстрували рекордні максимуми закриття четверту сесію поспіль, оскільки акції технологічних компаній продовжили своє нещодавнє ралі.

Минулого тижня зросла кількість американців, які подали нові заяви на допомогу з безробіття, а інший звіт показав, що ціни виробників несподівано впали в травні, допомагаючи підтримувати надії на те, що зниження процентної ставки Федеральною резервною системою може бути на горизонті.

У середу ФРС спрогнозувала лише одне зниження ставки в цьому році, в той час як її прогноз в березні включав три зниження на чверть відсоткового пункту.

Технологічний сектор S&P 500 підскочив на 1,4%, а індекс напівпровідників виріс на 1,5%, обидва досягли історичних максимумів закриття.

Акції Broadcom підскочили на 12,3% після того, як виробник мікросхем підвищив прогноз доходів від напівпровідників, що використовуються в технологіях штучного інтелекту. Він також оголосив про форвард дроблення акцій у співвідношенні 10 до 1.

Акції Nvidia зросли на 3,5%, а Apple - на 0,5%.

"Це все ще в значній мірі технологічна історія в акціях", - сказав Пол Нолте, старший радник і ринковий стратег компанії Murphy & Sylvest в місті Елмхерст, штат Іллінойс. "Коли ви дивитеся на ширший ринок, ви не бачите тієї участі, яку ви хотіли б бачити від більш здорового ринку".

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 65,11 пунктів, або на 0,17%, до 38 647,1, S&P 500 виріс на 12,71 пунктів, або на 0,23%, до 5 433,74, а Nasdaq Composite виріс на 59,12 пунктів, або на 0,34%, до 17 667,56.

Після закриття біржі, акції Adobe підскочили більш ніж на 14% після того, як виробник фотошопу перевершив очікування Волл-стріт щодо доходів у другому кварталі. Звичайну сесію акції завершили з падінням на 0,2%.

У середу нові дані показали, що індекс споживчих цін не змінився в травні вперше за майже два роки.

Деякі інвестори задаються питанням, чи не сповільнюється економіка занадто швидко.

Економічно чутливий промисловий сектор впав на 0,6%, а індекс Russell 2000 з малою капіталізацією - на 0,9%.

Акції Tesla зросли на 2,9%. Акціонери Tesla повинні були схвалити зарплатний пакет Ілона Маска у розмірі 56 мільярдів доларів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,14 млрд акцій, порівняно з 12,49 млрд в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,58 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,91 до 1 було на користь падаючих акцій.

Індекс S&P 500 показав 15 нових 52-тижневих максимумів і 10 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 53 нових максимуми і 129 нових мінімумів.