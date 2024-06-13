Високий дефіцит електроенергії у травні не вплинув на валютний ринок - Нацбанк

Витрати, що пов'язані з імпортом електроенергії у квітні-травні, не мали вирішального впливу на валютний ринок.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Останні місяці у нас актуалізувалась проблема з електроенергією через обстріли. За нашими оцінками, в квітні ситуація була дещо краща, ніж ми очікували, завдяки імпорту електроенергії, частково завдяки теплішій погоді. Проте у травні ситуація була дещо гірша, дефіцит був вищий. У червні ймовірно через теплішу погоду і планові ремонти на атомних електростанціях ситуація є складнішою. На нашу думку, частково цю проблему в найближчі місяці має компенсувати розширення дозволу європейської мережі системних операторів на передачу електроенергії на комерційній основі", - сказав Ніколайчук.

Він додав, що у липні Нацбанк буде переглядати оцінки дефіциту електроенергії і вплив на макроекономічний процес.

"Якщо говорити про імпорт, то у квітні ми імпортували 0,3 ГВт, у травні - 0,6 ГВт. У вартісних показниках це не дуже значні суми, що не мають вирішального впливу на валютний ринок. Відповідно до нашого квітневого прогнозу, ми очікуємо, що імпорт електроенергії вартуватиме нам цього року близько 800 млн доларів" - сказав Ніколайчук.

Як повідомлялось, Україна внаслідок обстрілів втратила 50% спроможності генерації електроенергії, влада працює над відновленням, щоб до зими мати якомога більше генерації.