Україна може отримати $4 мільярди від МВФ та ЄС до кінця місяця, – Нацбанк

У Національному банку очікують, що до кінця червня Україна отримає $2,2 млрд траншу від МВФ та 1,9 млрд євро від ЄС.

Про це повідомив регулятора Андрій Пишний, передає пресслужба НБУ.

"У найближчі тижні очікується активізація надходжень зовнішньої допомоги. Зокрема, уже досягнуто угоди на рівні персоналу за четвертим переглядом програми розширеного фінансування, тож у поточному місяці очікується надходження $2,2 млрд від МВФ додатково до 1,9 млрд євро від ЄС", - зазначив він.

За словами голови Нацбанку, бюджетні потреби в травні - першій половині червня значною мірою фінансувалися за рахунок коштів, отриманих від міжнародних партнерів у попередні місяці.

Як повідомлялося, 31 травня Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні персоналу домовилися про четвертий перегляд програми Механізму розширеного фінансування, що відкриває шлях до отримання чергового траншу у $2,2 млрд.

Водночас під час Конференції з відновлення України в Берліні президентка Європейської комісії Урсула фон де Ляєн заявила, що Європейський Союз у червні виділить Україні 1,9 млрд євро фінансової допомоги за програмою Ukraine Facility.