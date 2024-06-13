Долар США зміцнюється до основних валют

Долар США зміцнюється в парах з євро, єною і фунтом стерлінгів вдень у четвер, трейдери продовжують оцінювати підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,3%, ширший WSJ Dollar Index - 0,16%.

ФРС у середу зберегла базову процентну ставку на рівні 5,25-5,5% річних. У заяві американського ЦБ за підсумками засідання було відзначено "помірний подальший прогрес" у русі інфляції до цільового показника в 2%.

Дані Мінпраці США, оприлюднені раніше того самого дня, засвідчили сповільнення інфляції в країні в травні до мінімальних за три місяці 3,3% порівняно з 3,4% у квітні. Аналітики в середньому прогнозували збереження інфляції на рівні 3,4%, за даними Trading Economics.

Медіанний прогноз керівників Федрезерву, оприлюднений у середу, припускав, що базову ставку буде зменшено лише на 25 базисних пунктів (б.п.) у 2024 році (у березні очікувалося зниження на 75 б.п.).

Пара євро/долар за даними на 15:23 EETторгується на рівні $1,0794 порівняно з $1,0809 на закриття попередньої сесії.

Курс долара щодо фунта стерлінгів становить $1,2775 проти $1,2797 напередодні.

Вартість долара в парі з єною піднялася до 157,09 єни з 156,72 єни за підсумками попередніх торгів.

Банк Японії в четвер розпочав чергове засідання, підсумки якого буде підбито в п'ятницю. Експерти переважно очікують, що японський регулятор збереже незмінною ключову відсоткову ставку, і фокусуватимуться на тому, чи оголосить ЦБ про скорочення щомісячних обсягів викупу облігацій, зазначає Trading Economics.

