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Стів Джобс
НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,6054 грн/$1
12:38 13.06.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 13 червня 2024 року.
|Показник
|12.06.2024
|13.06.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.4186
|40.6054
|0.46
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 13 червня - 40,4441 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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