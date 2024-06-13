Ціни на золото падають на тлі меншої кількості знижень ставок цього року

Ціни на золото впали на азіатських торгах у четвер, залишаючись близькими до нещодавніх мінімумів, оскільки Федеральна резервна система США знизила свої прогнози щодо зниження процентних ставок цього року, що створило додаткові перешкоди для жовтого металу.

Втрати по золоту відбулися навіть тоді, коли долар знизився в ході одноденних торгів на більш м'яких показниках індексу споживчих цін. Але в четвер долар стабілізувався, оскільки ринки переварили більш яструбиний прогноз ФРС.

Спотове золото о 06:45 EET подешевшало на 0,7% до $2 309,69 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, знизилися на 1,2% до $2 325,60 за унцію.

Ціни на більш широкі метали ослабли в четвер після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив, що центральний банк планує знизити процентні ставки лише один раз в цьому році, в порівнянні з попередніми очікуваннями щодо трьох знижень.

Деякі політики навіть закликали не знижувати ставки в умовах стійкої інфляції. ФРС також підвищила свій прогноз інфляції на цей рік.

Перспектива збереження високих ставок протягом тривалого часу не обіцяє нічого хорошого для золота та інших дорогоцінних металів, оскільки це збільшує альтернативну вартість інвестування в недохідні активи. Ця думка призвела до того, що протягом останнього року будь-які рекордні максимуми цін на золото були нетривалими.

Золото також постраждало від ознак того, що деякі великі центральні банки, зокрема, Народний банк Китаю, припинили купувати жовтий метал у травні.

Тим не менш, аналітики Citi заявили в нещодавній записці, що ціна на золото може піднятися до $3 000 за унцію протягом наступних 12 місяців.

Інші дорогоцінні метали також впали в четвер. Ф'ючерси на платину впали на 1,3% до $951,55 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 3,3% до $29,262 за унцію.

Промислові метали також зазнали втрат у четвер. Ціни на мідь впали, оскільки перспектива збереження високих ставок протягом тривалого часу свідчить про слабкі перспективи економічної активності.

Зростаюче занепокоєння щодо додаткових заходів стимулювання в Китаї, найбільшому імпортері, також вплинуло на настрої щодо міді, оскільки нещодавні економічні показники свідчать про неоднозначне відновлення економіки Китаю.

Базові тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 1,1% до $9,837,50 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь впали на 0,5% до $4,5095 за фунт.