Долар знизився на більш низькій інфляції в США; ієна слабшає перед засіданням Банку Японії

У четвер азійські валюти зміцнилися проти долара на тлі м'якшої, ніж очікувалося, інфляції в США, за винятком ієни, яка залишилася слабкою напередодні засідання Банку Японії, а також після того, як американські політики заявили, що ставки залишатимуться високими ще деякий час.

За ніч євро подорожчав на 0,6% і перевищив свою 200-денну ковзаючу середню, востаннє досягнувши позначки $1,0811. Австралійський долар виріс на 0,9% до $0,6662, а новозеландський долар підскочив до п'ятимісячного максимуму вище $0,62, перш ніж зупинитися на позначці $0,6183. Єна зросла, але лише на 0,2%.

Зростання було більшим одразу після публікації звіту про інфляцію в США, який показав, що споживчі ціни в травні не змінилися в порівнянні з попереднім місяцем, всупереч очікуванням ринку щодо зростання на 0,1%.

Курси впали, коли Федеральний резерв залишив облікову ставку на рівні 5,25-5,5%, а середній прогноз політиків щодо кількості зменшень ставки цього року знизився до одного, з трьох у березні.

За ніч фунт стерлінгів виріс на 0,5% до $1,2798. Ранкова торгівля в Азії була скромною, хоча такі побиті валюти, як індонезійська рупія, ймовірно, були готові відчути деяке полегшення.

Незважаючи на прогнози ФРС, ринки залишилися при ціноутворенні після майже двох знижень ставок на 25 базисних пунктів цього року.

"Я думаю, що ринки розглядають долар США як такий, що слабшає, з коливаннями між ними", - сказав стратег Westpac Імре Шпейзер в Окленді. "Це (в основному) пов'язано зі зниженням ставок ФРС, яке все ще закладено в ціни на цей рік".

Китайський юань був стабільний на рівні 7,2627 на початку офшорних торгів, трохи піднявшись проти долара протягом ночі.

Голова ФРС Джером Пауелл на своїй прес-конференції говорив у звичному тоні і підкреслив, що політики будуть уважно стежити за економічними даними. Хоча на цей рік прогнозувалося менше скорочень, політики запланували їх на 2025 або 2026 рік.

"Хоча думка про зниження ставки була більш яструбиною, ніж у березні, ми вважаємо, що деталі стримують цю яструбиність", - сказав Джон Веліс, макростратег BNY по Америці, зазначивши, що 8 з 19 прогнозів політиків передбачали два зниження ставки в цьому році.

Тим не менш, це було слабкою втіхою для єни, яка бореться з низхідним імпульсом, в той час як розрив між майже нульовими японськими ставками і набагато вищими короткостроковими ставками в США є дуже великим.

У п'ятницю Банк Японії завершує дводенну нараду з питань політики, і ринки очікують якоїсь заяви або сигналу про те, що банк відмовиться від масової купівлі облігацій, щоб дозволити подальше зростання прибутковості японських облігацій.

Це робить єну вразливою до розчарувань. Востаннє вона коливалась на рівні 156,82 за долар і впала на кросах, де за ніч досягла 17-річного мінімуму в 97,06 за ківі і 16-річного мінімуму в 200,91 за фунт стерлінгів.

"Ми очікуємо, що Банк Японії не виправдає очікування, що може спричинити тиск на процентні ставки в Японії та єну", - сказала старший валютний стратег Commonwealth Bank of Australia Крістіна Кліфтон.

"Повідомлення від офіційних осіб Банку Японії свідчать про те, що він хоче не поспішати з коригуванням своєї політики".