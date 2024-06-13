S&P 500 та Nasdaq досягли рекордних максимумів після даних по індексу споживчих цін та заяв ФРС

S&P 500 та Nasdaq у середу показали рекордні максимуми на закритті торгів, третій день поспіль, після того, як дані по інфляції виявилися меншими, ніж очікувалося, але індекси знизилися нижче денних максимумів, оскільки Федеральна резервна система спрогнозувала лише одне зниження процентної ставки цього року.

Прогнози ФРС на березень включали зниження ставки на три чверті відсоткового пункту. У заяві за підсумками засідання 11-12 червня центральний банк США також повідомив, що залишив облікову ставку без змін, як і очікувалося.

Після цих новин та прес-конференції з головою ФРС Джеромом Пауеллом фондові індекси S&P 500 та Nasdaq пізно розпродали прибуток, а індекс Dow завершив торги майже без змін.

Акції відкрилися вище після того, як Міністерство праці повідомило, що індекс споживчих цін в США несподівано не змінився в травні через здешевлення бензину.

"Показник ІСЦ, безумовно, виявився нижчим за прогнози і викликав оптимізм на початку дня, але це була лише половина сьогоднішнього меню", - сказав Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями в Wedbush Securities в Лос-Анджелесі.

Джеймс сказав, що очікував би, що ринок завершить торги слабкіше після оновлення ФРС, зазначивши, що "коментарі були яструбиними, а очікування щодо зниження ставок зменшилися з трьох до одного".

Акції Oracle підскочили на 13,3%, піднявши ринок після того, як постачальник програмного забезпечення спрогнозував двозначний дохід у 2025 фінансовому році.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 35,21 пункту, або на 0,09%, до 38 712,21. S&P 500 виріс на 45,71 пункту, або на 0,85%, до 5 421,03, а Nasdaq Composite - на 264,89 пункту, або на 1,53%, до 17 608,44.

Одразу після звіту по індексу споживчих цін трейдери підвищили ставки на зниження ставки ФРС у вересні та ще раз у грудні.

Акції Apple зросли на 2,9%, продовживши сильне зростання вівторка, і компанія на короткий час знову стала найдорожчою в світі, змістивши з першого місця Microsoft.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,80 мільярдів акцій, порівняно з 12,74 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість нових випусків акцій перевищила кількість тих, що впали, у співвідношенні 2,86 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,78 до 1 було на користь нових випусків акцій.

Індекс S&P 500 показав 39 нових 52-тижневих максимумів і два нових мінімуми; індекс Nasdaq Composite зафіксував 99 нових максимумів і 80 нових мінімумів.