Фінансові новини
- |
- 13.06.24
- |
- 10:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
S&P 500 та Nasdaq досягли рекордних максимумів після даних по індексу споживчих цін та заяв ФРС
07:55 13.06.2024 |
S&P 500 та Nasdaq у середу показали рекордні максимуми на закритті торгів, третій день поспіль, після того, як дані по інфляції виявилися меншими, ніж очікувалося, але індекси знизилися нижче денних максимумів, оскільки Федеральна резервна система спрогнозувала лише одне зниження процентної ставки цього року.
Прогнози ФРС на березень включали зниження ставки на три чверті відсоткового пункту. У заяві за підсумками засідання 11-12 червня центральний банк США також повідомив, що залишив облікову ставку без змін, як і очікувалося.
Після цих новин та прес-конференції з головою ФРС Джеромом Пауеллом фондові індекси S&P 500 та Nasdaq пізно розпродали прибуток, а індекс Dow завершив торги майже без змін.
Акції відкрилися вище після того, як Міністерство праці повідомило, що індекс споживчих цін в США несподівано не змінився в травні через здешевлення бензину.
"Показник ІСЦ, безумовно, виявився нижчим за прогнози і викликав оптимізм на початку дня, але це була лише половина сьогоднішнього меню", - сказав Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями в Wedbush Securities в Лос-Анджелесі.
Джеймс сказав, що очікував би, що ринок завершить торги слабкіше після оновлення ФРС, зазначивши, що "коментарі були яструбиними, а очікування щодо зниження ставок зменшилися з трьох до одного".
Акції Oracle підскочили на 13,3%, піднявши ринок після того, як постачальник програмного забезпечення спрогнозував двозначний дохід у 2025 фінансовому році.
Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 35,21 пункту, або на 0,09%, до 38 712,21. S&P 500 виріс на 45,71 пункту, або на 0,85%, до 5 421,03, а Nasdaq Composite - на 264,89 пункту, або на 1,53%, до 17 608,44.
Одразу після звіту по індексу споживчих цін трейдери підвищили ставки на зниження ставки ФРС у вересні та ще раз у грудні.
Акції Apple зросли на 2,9%, продовживши сильне зростання вівторка, і компанія на короткий час знову стала найдорожчою в світі, змістивши з першого місця Microsoft.
Обсяг торгів на американських біржах склав 11,80 мільярдів акцій, порівняно з 12,74 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість нових випусків акцій перевищила кількість тих, що впали, у співвідношенні 2,86 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,78 до 1 було на користь нових випусків акцій.
Індекс S&P 500 показав 39 нових 52-тижневих максимумів і два нових мінімуми; індекс Nasdaq Composite зафіксував 99 нових максимумів і 80 нових мінімумів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія на саміті G7 оголосить про виділення Україні майже $300 млн
|ЗМІ: G7 схвалила для Україні $50 млрд за рахунок активів РФ
|У Білому домі підтвердили, що Україна та США підпишуть завтра гарантії безпеки
|США запровадили санкції проти «Московської біржі», вона вимушено запинила торги доларом та євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Банкіри переважно очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 0,5-1 в.п. з 14 червня - опитування
|Ціни на золото падають на тлі меншої кількості знижень ставок цього року
|Азійські акції зростають на фоні ралі на Волл-стріт; яструбиний настрій ФРС обмежує зростання
|Долар знизився на більш низькій інфляції в США; ієна слабшає перед засіданням Банку Японії
|S&P 500 та Nasdaq досягли рекордних максимумів після даних по індексу споживчих цін та заяв ФРС
|Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами
Бізнес
|Провал The World: що сталося зі штучними островами, на які Дубай витратив $15 млрд
|Ілон Маск пригрозив заборонити пристрої Apple у своїх компаніях, якщо в них буде інтегрований ChatGPT
|ChatGPT інтегрують в айфони. Що означає угода OpenAI та Apple?
|Apple Genmoji, «розумна Siri» та партнерство з OpenAI — штучний інтелект нарешті «приземлився» в Купертіно
|Apple анонсувала macOS 15 Sequoia з Apple Intelligence, дзеркальним відображенням iPhone та кросплатформною программою Passwords
|Apple анонсувала watchOS 11 — режим тренувань, нові функції здоров'я та інтерактивні сповіщення
|Apple анонсувала iOS 18 з новими можливостями кастомізації, оновленим Photos та ігровим режимом