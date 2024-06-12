Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами

Банки України у травні 2024 року підвищили ставки за кредитами для населення. Кредитний портфель зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 34,6% річних. Ставки зросли на 0,2 п.п.

При цьому банки знизили ставки кредитів для підприємств у гривні з 17,5% до 15,3% річних.

Кредитний портфель банків для населення зріс на 1,8% до 246 млрд гривень, для підприємств - на 1,7% до 778 млрд гривень.

Облікова ставка та ставки банків

Нагадаємо, НБУ у 2023 році розпочав цикл зниження облікової ставки, опустивши її з 25% до 15%. У березні НБУ знизив ставку до 14,5%, а у квітні - до 13,5%. НБУ оголосить чергове рішення щодо ставки цього тижня - 13 червня. Від облікової ставки залежить вартість грошей в Україні та ставки за кредитами для населення та бізнесу.

Разом з тим, ставки банків за кредитами для населення традиційно залишаються вищими за 30% вже багато років через великі ризики неповернення коштів.