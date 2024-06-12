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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,4186 грн/$1
12:37 12.06.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 12 червня 2024 року.
|Показник
|11.06.2024
|12.06.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.5638
|40.4186
|-0.36
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 12 червня - 40,5178 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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