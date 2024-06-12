Ціни на золото стабілізувалися біля позначки $2 300 в очікуванні рішення ФРС по ставці та індексу споживчих цін

Ціни на золото незначно змінилися на азіатських торгах в середу, залишаючись біля ключового рівня підтримки, оскільки трейдери вичікували більш чітких вказівок щодо ставок в США на засіданні Федеральної резервної системи і даних по інфляції.

Жовтий метал різко знижувався протягом останніх сесій, оскільки трейдери оцінювали очікування зниження ставок в США на тлі тривкої інфляції та сильного ринку праці. Долар виріс до місячних максимумів, чинячи тиск на ціни на метали, в той час як прибутковість казначейських облігацій також зросла.

Спотове золото о 06:46 EET впало на 0,1% до 2313,76 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, зросли на 0,2% до 2330,10 доларів за унцію.

Спотові ціни на золото знайшли підтримку в районі 2300 доларів за унцію після нещодавнього падіння, оскільки перспектива можливого зниження ставок ФРС допомогла обмежити втрати по жовтому металу.

ФРС завершить дводенне засідання пізніше в середу і, як очікується, залишить ставки без змін.

Але за будь-якими сигналами щодо майбутніх рішень будуть уважно стежити, особливо на тлі нестримних спекуляцій щодо можливого зниження ставок у вересні. Але трейдери також остерігаються потенційно «яструбиної» позиції ФРС на тлі тривкої інфляції та сильного ринку праці.

Перед засіданням ФРС в середу також будуть опубліковані дані по індексу споживчих цін, які, як очікується, покажуть, що інфляція в травні залишалася стійкою. Така тенденція дає ФРС більше стимулів утримувати ставки на високому рівні довше.

Високі ставки погано впливають на ринки дорогоцінних металів, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.

Інші дорогоцінні метали трохи зросли в середу. Ф'ючерси на платину зросли на 0,2% до $961,95 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,8% до $29,470 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь виросли в середу, компенсувавши частину недавніх втрат на тлі позитивних сигналів з боку найбільшого імпортера - Китаю.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 1,1% до $9 863,0 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до $4,5255 за фунт.

Дані по інфляції індексу цін виробників з Китаю в травні впали трохи менше, ніж очікувалося. Показники показали, що ІЦВ скоротився найповільнішими темпами за останні 15 місяців, що свідчить про те, що виробнича активність в країні покращується.

Але дані по індексу споживчих цін в Китаї виявилися слабшими, ніж очікувалося, що свідчить про те, що споживчі витрати все ще залишаються слабкими.