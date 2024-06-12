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Долар спокійний напередодні інфляційних даних та рішення ФРС
07:57 12.06.2024 |
Долар стабілізувався в середу після того, як вночі досяг чотиритижневого максимуму по відношенню до валют-аналогів, оскільки учасники ринку очікувють на ключові дані по інфляції в США і оновленого прогнозу процентної ставки Федерального резерву, який має бути опублікований сьогодні.
Напередодні цих важливих подій ринки отримали свіжу інформацію про стан економіки Китаю.
Дані показали, що споживча інфляція в травні зростала стабільними темпами, а падіння цін виробників дещо зменшилось, що свідчить про те, що зусилля уряду з підтримки економіки починають приносити свої плоди.
Офшорний китайський юань дещо зміцнився проти долара США до 7,2697.
Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кількох інших основних валют, майже не змінився і склав 105,26 після того, як вночі досяг свого найвищого рівня з 14 травня - 105,46.
Долар США відскочив після того, як у п'ятницю вийшов сильніший, ніж очікувалося, звіт про зайнятість, який підвищив ймовірність того, що інфляція залишиться стійкою, а економічне зростання - сильним, що зробило менш імовірним зниження ставок центральним банком США в найближчі місяці.
Згідно з CME FedWatch Tool, ринки оцінюють ймовірність зниження ставок у вересні приблизно в 56%, в порівнянні з 77,8% тиждень тому.
Інвестори матимуть можливість оцінити інфляційну ситуацію, коли в середу о 18:30 за Гринвічем будуть опубліковані дані по індексу споживчих цін в США, всього за кілька годин до завершення дводенного засідання ФРС.
Економісти, опитані Reuters, очікують, що загальна інфляція споживчих цін сповільниться до 0,1% з 0,3% минулого місяця, а базова інфляція залишиться стабільною в цьому місяці на рівні 0,3%.
Тим часом, ФРС, як правило, утримує ставки на рівні 5,25% - 5,5%, зосереджуючи увагу на оновлених економічних прогнозах політиків, відомих як «точковий графік», та прес-конференції голови Джерома Пауелла, на якій він дасть підказки щодо того, як скоро може розпочатися зниження ставок.
«Схоже, що консенсус полягає в тому, що кількість знижень у 2024 році буде зменшено з трьох до двох», - сказав Кіран Вільямс, керівник валютного департаменту InTouch Capital Markets, - «В останньому графіку кількість знижень буде зменшено з трьох до двох».
Однак Пауелл, швидше за все, буде дотримуватися відносно «голубиного» тону, враховуючи розчаровуючі показники зростання з моменту останнього засідання ФРС, сказав Вільямс.
Курс євро не змінився і склав $1,0740, опустившись від мінімуму вівторка на рівні $1,07195, який був найнижчим рівнем з 2 травня.
Стерлінг залишився без змін на рівні $1,27395. Сьогодні будуть опубліковані дані по валовому внутрішньому виробництву Великобританії за квітень.
Банк Японії (BOJ) також проведе засідання цього тижня, на якому, як очікується, збереже процентні ставки на незмінному рівні і розгляне питання про те, чи варто давати більш чіткі вказівки щодо того, як він планує скоротити свій величезний баланс.
«На своєму засіданні цього тижня Банку Японії доведеться ходити по тонкому канату, щоб уникнути ненавмисного стимулювання відтоку єни, одночасно підтримуючи зростання і запобігаючи безладу на ринках японської єни», - сказав Вей Лян Чанг, валютний і кредитний стратег DBS.
Долар утримував єну на рівні 157,06, хоча валютна пара залишилась нижче тижневого максимуму 157,40, досягнутого напередодні.
Хоча центральний банк Японії, швидше за все, обговорить скорочення купівлі облігацій, щоб запобігти тиску з боку продавців єни, волатильність пари долар/єна цього тижня значною мірою залежатиме від індексу споживчих цін в США і засідання ФРС в середу, додав Чанг.
Падіння ієни до 34-річного мінімуму 160,245 за долар в кінці квітня викликало кілька раундів офіційних японських інтервенцій на загальну суму 9,79 трильйона ієн (62,31 мільярда доларів США).
Оптові ціни в Японії в травні зросли на 2,4% порівняно з попереднім роком, що стало найшвидшим річним зростанням за останні дев'ять місяців, свідчать дані, опубліковані в середу.
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