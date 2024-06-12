Nasdaq, S&P 500 продемонстрували рекордні максимуми на тлі зростання Apple

У вівторок S&P 500 і Nasdaq зафіксували рекордні максимуми закриття другий день поспіль, чому сприяло зростання акцій Apple більш ніж на 7%, в той час як інвестори також очікували даних про споживчі ціни і заяву Федеральної резервної системи США щодо політики.

Акції Apple підскочили на 7,3% до рекордно високого рівня і дали найбільше зростання індексам S&P 500 та Nasdaq після падіння акцій на попередній сесії.

На щорічному заході для розробників, який розпочався в понеділок, Apple представила нові функції штучного інтелекту, покликані підвищити привабливість її пристроїв, включаючи вдосконаленого віртуального помічника Siri, який може відповідати на ширший спектр запитів і виконувати більш складні завдання, ніж раніше.

Технологічний індекс S&P 500 піднявся на 1,7% і також показав рекордний максимум на закритті торгів.

Звіт по індексу споживчих цін буде опублікований до обіду в середу, а пізніше в той же день відбудеться оголошення політики центрального банку США.

Центральний банк, швидше за все, залишить процентні ставки без змін, але оприлюднить свої оновлені економічні прогнози та «точковий графік», який показує, де, за очікуваннями політиків, будуть знаходитись процентні ставки в цьому році та в довгостроковій перспективі.

«Всі почуваються неспокійно, але дані та дії споживачів продовжують вказувати на стійкість, і це в цілому досить оптимістично», - сказав Олівер Пурше, старший віце-президент і радник Wealthspire Advisors у Вестпорті, штат Коннектикут, - «Ми всі відчуваємо себе неспокійно.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 120,62 пункти, або 0,31%, до 38 747,42, S&P 500 виріс на 14,53 пункти, або 0,27%, до 5 375,32, а Nasdaq Composite додав 151,02 пункти, або 0,88%, до 17 343,55.

П'ятничний щомісячний звіт по зайнятості в США виявився сильнішим, ніж очікувалося. Ринки знизили очікування щодо першого зниження ставки ФРС у вересні, і тепер оцінюють ймовірність цього зниження приблизно в 50%, згідно з CME FedWatch Tool.

Акції General Motors виросли на 1,35% після того, як автовиробник оголосив про план викупу акцій на суму $6 млрд. GM також знизив свій річний прогноз виробництва електромобілів.

Після закриття біржі акції Oracle виросли на 8% після публікації квартальних результатів. Звичайну сесію акції завершили з падінням на 0,5%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що знижуються, переважали над тими, що зростають, у співвідношенні 1,52 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,17 до 1 було на користь тих, що знижуються.

Індекс S&P 500 показав 19 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми; індекс Nasdaq Composite зафіксував 45 нових максимумів і 127 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,65 млрд. акцій, порівняно з 12,83 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.